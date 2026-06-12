José Balcázar pide al Congreso facultades legislativas en materia de seguridad: Comisión Permanente las evaluará

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

José María Balcázar, actual presidente de la República, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre distintos puntos sobre la coyuntura nacional. El mandatario habló sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales, la tensión que se vive el país y las últimas acciones que realizará hasta que deje el cargo el próximo 28 de julio.

Pide facultades legislativas en seguridad

Otro de los temas que reveló durante el diálogo con Nicolás Lúcar fue su reciente pedido al Congreso de la República para que le otorguen facultades legislativas en materia de seguridad. La intención del jefe de Estado es poder tomar mayores acciones frente a la ola de delincuencia, criminalidad y sicariato que azota gran parte del territorio.

Según precisó, el día de ayer, jueves 11 de junio, se presentó dos solicitudes a la espera de ser aprobadas. Ambas peticiones les otorgarían la capacidad de afrontar directamente diversas cuestiones que tienen que ver con la inseguridad.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, informó que ha solicitado al Congreso dos facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana. El mandatario indicó que será la Comisión Permanente la encargada de evaluar este... pic.twitter.com/04jfexeyqb — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

De acuerdo a lo que reveló, y teniendo en cuenta que hoy es la última sesión del Pleno del Congreso de la República, será la Comisión Permanente la encargada de evaluar dichas facultades ya que este grupo de trabajo permanecerá legislando hasta el ingreso el nuevo gobierno.

"En este poco tiempo que nos queda estamos pidiendo, desde el día de ayer, dos facultades legislativas al Congreso de la República y será la Comisión Permanente que lo pueda hacer. Nosotros en 24 horas cambiamos toda la legislación penal porque ahí esta la traba principal porque no se coordina la PNP con la Fiscalía", inició.

¿Por qué no hay coordinación entre la Fiscalía y la PNP?

Uno de los hechos que más resaltó el actual jefe de Estado, fue el hecho de la poca coordinación que actualmente existe entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. Según preciso, este es un factor clave para sacar adelante al país de este hoyo de inseguridad en el que se ha caído.

"¿Quien tiene el protagonismo de la investigación? ¿Quién tiene el protagonismo legal para poder direccionar bien la investigación criminal? Y eso es un cuello de botella que hasta la fecha no se ha cumplido y que es parte de la lucha contra la corrupción y creo que es posible hacerlo y para eso hemos pedido las facultades", añadió.

En resumen, José María Balcázar, actual presidente de la República, anunció haber pedido dos facultades legislativas al Congreso de la República en materia de seguridad.