Keiko Fujimori descarta postular a Presidencia: "Teniendo la posibilidad de ser candidata, creo que debo de esperar"

12/02/2023 / Exitosa Noticias / Política

La lideresa del partido político Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, señaló que considera pertinente se realice un adelanto de elecciones para que el país salga de la crisis política que atraviesa y, además, descartó que vaya a postularse como candidata a la Presidencia de la República en caso se lleven a cabo dichos comicios.

Durante un evento de su agrupación, desarrollado en Piura, Fujimori Higuchi manifestó que su decisión se basa en que no pretende ser una excusa para que los ciudadanos que votan por los partidos políticos de izquierda, a quienes calificó como "rojos", la consideren la culpable de los sucesos desafortunados que ocurren en el país.

"Hoy yo defiendo y creo que nuestro país merece ir a un adelanto de elecciones para salir de esta crisis y, teniendo toda la posibilidad de ser candidata, creo también que debo de esperar; porque yo no voy a ser un factor más, o una excusa de los rojos, para que me sigan echando la culpa, no señores", afirmó la lideresa de FP.

De igual manera, Keiko Fujimori expresó su posición a favor respecto a que existen "otras personas" que pueden ejercer una buena representación política.

"Además creo, como presidenta del partido más grande de nuestro país, que tenemos otras personas que pueden bien representarnos, primero está nuestro país, primero los peruanos", expresó.

