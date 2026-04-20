Keiko Fujimori pide la renuncia de Piero Corvetto para garantizar transparencia en segunda vuelta

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la recta final hacia la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó públicamente que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, presente su carta de renuncia.

Según la lideresa, esta decisión sería "saludable" para garantizar la transparencia del proceso tras las incidencias reportadas en la primera etapa electoral.

Argumentos de Fujimori

Fujimori sostuvo que Corvetto debe dar un paso al costado para evitar que las irregularidades mencionadas afecten más la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral. Asimimo, recordó que Fuerza Popular fue la única organización que presentó un informe técnico y legal ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para oponerse a la ratificación de Corvetto en el año 2024.

"Nosotros venimos cuestionando la labor del seño Corvetto desde hace muchos años. Hace dos años, cuando pasó el proceso de ratificación en la Junta Nacional de Justicia, fuimos el único partido que envió un informe por escrito dando argumento de por qué no debía ser ratificado. De cara a la segunda vuelta, yo creo que sería saludable que esta persona sea retirada".

En ese sentido, destacó que actualmente la JNJ mantiene abierto un proceso disciplinario contra el titular de la ONPE, lo que refuerza la necesidad de evaluar su continuidad.

🔴🔵 #ContraElTráfico⭐⭐ | La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su posición a favor de que se realicen unas elecciones complementarias. Además, señaló que Piero Corvetto, jefe de la ONPE, no debería seguir a cargo de la institución para la segunda... pic.twitter.com/G8H9L6yZrm — Exitosa Noticias (@exitosape) April 20, 2026

Cuestionamientos y actas perdidas

La ONPE ha enfrentado cuestionamientos por fallas en la instalación de mesas y el procesamiento de actas durante la primera vuelta. Además, se denunciaron pérdidas de actas en distritos como San Juan de Lurigancho y San Borja, lo que generó reclamos de partidos políticos y ciudadanos. La PNP incluso activó una alerta ante la posibilidad de que Corvetto intentara salir del país, en medio de la controversia.

Espera que se retire antes de la segunda vuelta

Fujimori manifestó que el retiro de Corvetto permitiría que otras personas lideren la ejecución del siguiente tramo electoral, asegurando mayor confianza en los resultados, tanto desde los sectores políticos como desde el propio electorado.

El pedido de Keiko Fujimori se suma a un clima de tensión política en el que la transparencia del proceso electoral se ha convertido en tema central. Mientras la ONPE defiende su autonomía y asegura que las incidencias no afectan el resultado global, la presión política y social aumenta.

La decisión sobre la continuidad de Corvetto podría marcar un punto de inflexión en la confianza ciudadana hacia las instituciones electorales en un momento clave para la democracia peruana.