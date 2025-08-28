Ley de Soberanía Nacional: Gobierno implementa grupo de trabajo que creará la propuesta del marco normativo

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tal como fuera anunciado por la presidenta Dina Boluarte, el Gobierno creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, con el objeto de formular una propuesta de proyecto que cree la Ley de Soberanía Nacional.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 01047-2025-DE, publicada este jueves 28 de agosto en el diario El Peruano, la comisión tiene un plazo de vigencia de 60 días hábiles , contados a partir del día hábil siguiente de su publicación. Tras este lapso de tiempo, el ministro de Defensa presentará su informe final.

¿Quiénes conforman el grupo de trabajo?

Según el texto refrendado por el primer ministro Eduardo Arana y el encargado del Ministerio de Defensa, el grupo de trabajo estará conformado por los representantes de las siguientes entidades:

Un representante del Ministerio de Defensa, quien lo preside.

Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un representante del Ministerio del Interior.

Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Un representante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Un representante del Ejército del Perú.

Un representante de la Marina de Guerra del Perú.

Un representante de la Fuerza Aérea del Perú.

Cabe señalar que, cada integrante del grupo de trabajo contará con un representante alterno y sus funciones serán ad honórem. Asimismo, las entidades enmarcadas en la presente resolución ministerial deberán acreditar a sus representantes (titulares y alternos) en un plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente de su publicación y su instalación será en un plazo no mayor de 10 días hábiles.

Consideraciones de la resolución ministerial

El grupo de trabajo tendrá como objetivos analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual; establecer un plan de trabajo que contenga las acciones para la elaboración de la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional y formular la propuesta del proyecto de Ley de Soberanía Nacional y su correspondiente exposición de motivos.

"Para el cumplimiento de sus funciones, el grupo de trabajo puede acordar la conformación de subgrupos de trabajo, según las necesidades que identifique. Asimismo, las sesiones o reuniones pueden realizarse de manera presencial, virtual o mixtas, utilizando herramientas de tecnologías de la información", acota la resolución ministerial.

Del mismo modo, el grupo de trabajo, previo acuerdo de sus integrantes y a través de su Secretaría Técnica, puede solicitar información, colaboración, asesoramiento y apoyo de otras entidades públicas y/o privadas del ámbito nacional e internacional, así como, de profesionales independientes que estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

De esta manera, el Gobierno dispone la creación del citado grupo de trabajo con el objetivo de formular la propuesta legal que cree la Ley de Soberanía Nacional.