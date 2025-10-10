Fiscal de la Nación sobre José Jerí: "Me genera expectativas porque veo una diferencia entre uno y otro gobernante"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Dina Boluarte dejó de ser presidenta de la República luego que el Congreso de la República decidiera vacarla con 123 votos. Tras ello, el titular de la Mesa Directiva del Pleno, José Jerí asumió como jefe de Estado y en su primer mensaje a la Nación aseguró que luchará encarecidamente contra la delincuencia que tanto daño viene haciendo al país.

Fiscal de la Nación interino confía en José Jerí

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, para conocer sus sensaciones sobre este hecho. En este diálogo, el titular del Ministerio Público aseguró tener expectativas altas con la gestión del integrante de Somos Perú ya que lo describió como una persona inteligente y articulada.

"Está convencido y sobre todo dispuesto a enfrentar a este flagelo. Por eso es que tengo bastante expectativa. Vamos a tener que reunirnos con el presidente de la República porque lo he visto como una persona muy articulada, trabajadora y coherente que la verdad me genera gran expectativa porque veo una diferencia sustancial entre uno y otro gobernante por lo que tengo esperanza", indicó.

Estas impresiones las obtuvo durante la última reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno junto con el expremier Eduardo Arana y los principales dirigentes del sector transportes. En este encuentro, Tomás Gálvez aseguró haberse llevado una buena impresión del ahora jefe de Estado.

Sin embargo, el fiscal de la Nación interino también señaló que sus primeras acciones como presidente dejarán en claro cual será el rumbo, especialmente en la elección de su Consejo de Ministros donde gestiones anteriores optaron por una acostumbrada 'repartija'.

"Lamentablemente ha sucedido y no solo en estos tiempos, sino casi siempre, pero yo si tengo expectativa porque he visto al presidente comprometido, como una persona inteligente, articulada, algo que normalmente no se ve en los políticos por eso me genera expectativa. Por sus hechos lo conoceremos", añadió.

Que sea un presidente independiente

Por último, el titular del Ministerio Público espera que el integrante de Somos Perú esté a la altura del cargo que le ha sido encargado por lo que decidió otorgarle el beneficio de la duda.

"Qué actué como una persona independiente y en cumplimiento de las exigencias del cargo de presidente de la República. Eso lo vamos a ver de inmediato y creo que podemos darle el beneficio de la duda", finalizó.

De esta manera, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, aseguró tener grandes expectativa con José Jerí como presidente de la República en reemplazo de Dina Boluarte.