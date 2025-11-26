Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión y lanza polémico tuit: "¿Tanto miedo me tienen?"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

¡En total desacuerdo! El expresidente Martín Vizcarra sigue sorprendiendo a sus seguidores con polémicos tuits en sus redes sociales tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva. Esta vez, no dudó en dejar entrever que hay personajes que "le tienen miedo", alegando que no sería la primera vez que realizan acciones en su contra para sacarlo de la esfera política.

Así reaccionó Martín Vizcarra tras sentencia del PJ

Martín Vizcarra vuelve a ser condenado a prisión. Alrededor de las 12:30 p.m. de este miércoles, 26 de noviembre, el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, sentenció al exjefe de Estado a 14 años de cárcel efectiva: 8 años por el caso 'Hospital de Moquegua' y 6 años por 'Lomas de Ilo' cuando era gobernador de Moquegua.

Fue la jueza Fernanda Ayasta quien se encargó de la lectura de la sentencia y quien, además, dispuso la inhabilitación de Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos durante nueve años y el pago de una multa equivalente a 730 días. Pues el juzgado concluyó que el exmandatario solicitó el pago del 2% sobre el monto total del proyecto Lomas de Ilo y que, respecto a 'Hospital de Moquegua', se habría acreditado que el exmandatario condicionó la suscripción del contrato a la entrega de un millón 300 mil soles.

Como era de esperarse, Martín Vizcarra no pudo evitar mostrar su total desacuerdo con la medida judicial en su contra. A través de las redes sociales, aseguró que ha sido víctima de "un pacto mafioso", pero pese a este acto que califica como "una venganza", no se doblegaría. Incluso, aseguró que tras esta sentencia será su hermano Mario quien liderará su partido para las próximas elecciones.

Pero no todo quedó ahí, ya que aún en la sala del Poder Judicial, el expresidente aprovechó el tiempo que le quedaba libre para lanzar un segundo tuit, que sorprendió a más de uno de sus seguidores.

Segundo tuit del expresidente: ¿Frente a sus opositores?

Alrededor de la 1:19 p.m. de hoy, Martín Vizcarra recordó que no sería la primera vez que realizan actos en su contra para sacarlo del ámbito político. En su tuit, resaltó que fue vacado por el Congreso por "incapacidad moral permanente" y destituido como presidente de Perú en noviembre de 2020.

A ello, ahora se le suma la sentencia del Poder Judicial que lo llevará a estar en prisión por 14 años por el presunto delito de cohecho pasivo propio relacionado con los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. El exjefe de Estado aseguró que todas esas medidas, "como represalias", reflejarían el miedo que le tienen distintos personajes de la política peruana.

"Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra", se lee en su cuenta oficial de X.

AEn desacuerdo con condena del Poder Judicial.

Es así como Martín Vizcarra utilizó su cuenta oficial en X una vez más para pronunciarse inmediatamente después de conocer la decisión judicial en su contra: 14 años de prisión efectiva con ejecución inmediata. El exmandatario cuestionó el fallo y lo atribuyó a intereses políticos.