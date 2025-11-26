Perú Primero tras sentencia de 14 años contra Martín Vizcarra: "Representa una represalia política"

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Luego que el Poder Judicial condenar a 14 años de prisión efectiva e inmediata a Martín Vizcarra, el partido que lidera, Perú Primero emitió un comunicado donde rechazan rotundamente esta condena.

Según indicaron, la pena impuesta no es justicia, sino que es parte de una represalia política contra el expresidente de la República por, según ellos, haberse enfrentado al 'pacto mafioso' que gobierna el país.

"El partido político Perú Primero se dirige al país para expresar su firme rechazo frente a la sentencia dictada contra nuestro líder, Martín Vizcarra. Lo ocurrido no representa un acto de justicia, sino una represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado el Ejecutivo, Congreso y Sistema Judicial para perseguir y silenciar a quienes se atreven a defender al pueblo antes que a los intereses de siempre", iniciaron.

No es una decisión aislada

En la segunda parte de este pronunciamiento, el movimiento político señaló que esta condena del Poder Judicial no es un hecho aislado, pues se trata de todo un engranaje que busca sancionar severamente a quienes se enfrentan a ellos.

A su vez, el partido de Martín Vizcarra señaló que los verdaderos temas que debe abordar el Ejecutivo como la inseguridad, extorsión, entre otros, continúan sin ser atendidos pese a la coyuntura que se vive.

"Esta decisión no es aislada: es parte de un sistema que utiliza el poder para castigar a quien se enfrentó al club de la construcción, a las mafias enquistadas en el Estadio y a quienes se creían dueños del Perú. Mientras tanto, los verdaderos problemas, la inseguridad, extorsión, desempleo y abandono de los más vulnerables, siguen sin respuesta", añadieron.

Noticia en desarrollo...