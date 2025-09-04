Martín Vizcarra debería salir al mediodía del penal de Barbadillo, según abogado del expresidente

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, estimó que el expresidente de la República debería salir del penal de Barbadillo al mediodía tras el fallo del Poder Judicial.

PJ acepta arraigo familiar

En diálogo con Nicolás Lucar, en Hablemos Claro la defensa legal de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, confirmó que parte de la orden de liberación de su patrocinado está sustentado en su arraigo laboral y familiar y cuestionó que la Fiscalía lo ponga en duda.

"Creo que esos argumentos no resistian el menor análisis. El señor Martín Vizcarra siempre ha vivido con su familia, tiene 30 años de casado, vive con dos de sus hijos, solo dos de los mayores ya son independientes, pero los dos últimos son estudiantes universitarios, dependen económicamente de él y de su esposa. En ese sentido, eso de cuestionar su arraigo familiar no tenía ningún sustento, era un razonamiento absolutamente arbitrario", señaló.

Además, agregó que previamente el arraigo no había sido cuestionado por el Ministerio Público, pues había sido probado y había sido aceptado en otras audiencias.

"Cuando el juez Chávez Tamaris permite en audiencia, frente a nuestros reclamos, que el señor Juárez Atoche cuestione el arraigo familiar evidentemente ha sido advertido por los órganos jurisdiccionales como una irregularidad. Porque si nunca había sido controvertido cómo es que tu, das a lugar a que se debata un tema jamás cuestionado y eso vulneró el derecho a la defensa de Martín Vizcarra", explicó.

Nota en desarrollo...

