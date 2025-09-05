Luna Gálvez advierte que reglamento de reforma de pensiones no impedirá retiro de 4 UIT

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

"La reforma del sistema de pensiones es la gran estafa contra los afiliados y pensionistas, y solo favorece las ganancias de las AFP", denunció el congresista José Luna Gálvez, tras la publicación del Decreto Supremo 189-2025-EF que aprueba el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

El parlamentario dejó en claro que el reglamento no frenará la lucha para aprobar el retiro de hasta 4 UIT de nuestras AFP, al señalar que la propuesta que presentó su despacho, además de autorizar el retiro, garantiza la pensión mínima, al declarar inaplicable diferentes artículos de la ley de modernización.

"Primero, dejamos en claro que la lucha por el retiro de las 4 UIT continúa y no descansaremos hasta lograrlo. Este reglamento no frena esta decisión. Esta falsa reforma no busca proteger al afiliado, sino blindar las ganancias de las AFP, aunque para ello condene a millones de afiliados a una jubilación miserable. Se garantiza rentabilidad a las AFP, pero se condena al trabajador a una pensión miserable. También revertiremos esto", dijo Luna Gálvez.

Además, advirtió que esta reforma ni siquiera exige a las AFP ser eficientes para garantizar una pensión digna a sus afiliados, ya que traslada al Estado la obligación de financiar la pensión mínima.

"Será el Estado el que tendrá que financiar la pensión mínima, 600 soles al mes, monto miserable al que condenan a millones de peruanos", sostuvo el líder de Podemos Perú.

Trabajadores independientes obligados a aportar

Asimismo, indicó que otro beneficio para las administradoras de pensiones es que amplía su universo de aportantes al exigir a los trabajadores independientes a aportar, pese a que ni siquiera cuentan con un seguro de salud, mediante sus recibos por honorarios profesionales.

"Aunque sus ingresos no son estables, ni existe una continuidad laboral, estos trabajadores, forzados a la informalidad deben aportar el 10% de sus ingresos por una pensión que ni siquiera tienen garantizada", recalcó.

Luna Gálvez también denunció que esta reforma elimina el derecho de los afiliados a retirar el 95.5% de su fondo al jubilarse y lo condena a recibir esa pensión mínima de S/ 600; además eleva la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada a 55 años para hombres y mujeres.

Propuestas legislativas en camino

Ante ello, recordó que ya ha presentado dos proyectos de ley que buscan restituir los derechos de los afiliados y pensionistas: el primero busca restablecer el retiro del 95.5% de los fondos al momento de la jubilación y el segundo, para volver a la edad para la jubilación anticipada.