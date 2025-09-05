Josetty Hurtado, hija de Chibolín, compra exclusivo departamento en Las Vegas: "La casa de nuestros sueños"

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 05/09/2025
Tras varios años de vivir entre diferentes apartamentos y casas, Josetty Hurtado y su prometido lograron concretar uno de sus mayores sueños: un departamento propio en Las Vegas. La influencer, hija de Chibolín, compartió imágenes de su nuevo hogar, mostrando cómo planea diseñar espacios que incluyan oficina, estudio y áreas para sus mascotas, celebrando así esta nueva etapa.
Josetty Hurtado compra de su lujoso departamento
Después de más de ocho años de relación y de mudanzas de departamento en departamento, Josetty Hurtado y Esse Davis dieron un paso importante al consolidar su espacio propio en Estados Unidos. La influencer de 37 años compartió la noticia en sus redes sociales con un emotivo mensaje:
"Después de 8 años y medio juntos, mudándonos de departamento en departamento, de casa en casa, Jesse y yo por fin damos el primer paso hacia nuestra etapa más importante: Las Vegas. Emocionados por diseñar nuestro nuevo espacio, su oficina, mi estudio y crear la casa de nuestros sueños".
Las imágenes y videos publicados muestran detalles de su nuevo hogar, que incluirá espacios personalizados como oficina, estudio, y zonas dedicadas a sus mascotas, quienes forman parte esencial de su vida.
Josetty Hurtado y su nueva vida en Las Vegas
El programa América Hoy difundió un reportaje sobre la adquisición, destacando cómo Josetty Hurtado ha logrado consolidarse no solo como influencer, sino también como ciudadana estadounidense.
Recordemos que en noviembre de 2024, la hija de Chibolín anunció que había obtenido la ciudadanía de Estados Unidos, luego de 13 años de preparación y estudios, acompañada de su hermana Génnesis Hurtado.
"¡Soy americana! Feliz Día de Acción de Gracias, después de 13 años y de tanta preparación y estudio tan duro que finalmente soy una ciudadana de los Estados Unidos. Estoy tan agradecida", expresó. Este logro le permitió fortalecer su vida profesional y personal en suelo americano, ahora reflejado en la compra de su departamento.
Josetty Hurtado ha sabido construir una carrera sólida en redes sociales, destacando en moda, belleza y estilo de vida, mientras compartía su día a día con sus más de 900.000 seguidores.
Con la compra de su exclusivo departamento en Las Vegas, Josetty Hurtado y su prometido, Esse Davis, cierran un ciclo de años de mudanzas y comienzan una etapa de estabilidad y proyectos compartidos.