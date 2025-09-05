Benji Espinoza sobre Betssy Chávez: Fiscalía será responsable si ella deja el país porque no cuenta con restricciones

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El abogado penalista Benji Espinoza sostuvo que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, no presenta restricciones para salir del Perú. En ese sentido señaló que, si Chávez deja el país sería culpa de la Fiscalía por hacer "un mal trabajo".

Nueva audiencia de prisión preventiva

En entrevista en Canal N, Espinoza se refirió a la nueva audiencia convocada para este viernes 5 de septiembre, a fin de debatir la prolongación de su prisión preventiva. El abogado cuestionó el pedido del Ministerio Público.

"Si yo fuera juez la declaro improcedente, por la propia disposición del Tribunal Constitucional. ¿Cómo vas a prolongar una prisión que ya venció? Tu puedes prolongar una prisión en la medida de que estés dentro del término vigente. El Tribunal Constitucional ya declaró que la prisión de Betssy Chávez venció, cualquier pedido de prolongación es improcedente", sentenció.

El penalista explicó que lo que tendría que hacer la Fiscalía es solicitar un nuevo pedido de prisión preventiva, aunque considera que no cuentan con las bases necesarias para el pedido.

"La Fiscalía, como ha leido la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice: Deja salvo el derecho de la Fiscalía, a requerir conforme el Código Procesal Penal. Ha dicho, 'solo han anulado la decisión del Poder Judicial, pero yo perfectamente puedo pedir una prolongación'. La pregunta es, ¿Pero de que base? Si el propio Tribunal Constitucional está reconociendo que ya se pasó el tiempo", aseguró.

En #CuentasClaras, el abogado penalista Benji Espinoza sostuvo que la exjefa de gabinete, Betssy Chávez, no cuenta con restricciones para dejar el Perú: "Si sale, no es culpa de ella, es culpa de la Fiscalía que hizo un mal trabajo" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/5CN5QzeZrR — Canal N (@canalN_) September 5, 2025

¿Qué pasará cuando Betssy Chávez deje la clínica?

Como se recuerda, luego de que el TC ordenara la excarcelación de Betssy Chávez, fue trasladada por el Intituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta una clínica privada por su grave estado de salud. Horas más tarde se cumplió la sentencia del máximo ente constitucional al liberarla, sin embargo, permanecería internada por lo menos hasta el domingo.

Respecto a ello, Espinoza señaló que la expremier no tiene restricciones para salir del país, pues solo tiene una comparecencia simple, que no le genera una mayor prohibición.

"No tiene ninguna restricción para viajar, para salir del Perú, para hacer lo que su libertad le dicta. (...) Lo cual nos lleva a la siguiente reflexión. ¿De quién es la culpa? La culpa no es de Betssy Chávez, si sale del Perú no es culpa de ella. La culpa es de la Fiscalía por haber hecho un mal trabajo", señaló.

De esta manera, el abogado penalista Benji Espinoza, sostuvo que Betssy Chávez podría salir del país y si pasa esto, sería culpa de la Fiscalía por hacer "una mal trabajo".