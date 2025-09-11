Martín Vizcarra afirma que existe un ensañamiento de la Fiscalía contra Pedro Pablo Kuczynski

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Para nadie es un secreto que Martín Vizcarra se ha convertido en uno de los personajes políticos más controversiales del ambiente político nacional. El expresidente recientemente salió en libertad tras haber estado recluido en el Penal de Barbadillo luego que se le impusiera prisión preventiva en medio del juicio que se le sigue por cohecho pasivo propio.

Justamente, el exjefe de Estado visitó los estudios de Exitosa para dar mayores detalles de su estancia en prisión por más de 20 días. Además, tocó otros temas como las recientes declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski quien calificó como de persecución política el proceso que se le sigue.

Vizcarra señala ensañamiento contra PPK

De acuerdo a sus declaraciones para Perú 21, la Fiscalía solo busca quitarle la vida por los años donde lo vienen investigando y donde aún no han podido encontrarle nada. Incluso, puso de ejemplo a Alan García indicando que el Ministerio Público fue responsable de su muerte.

"Dicen que hay 2,500 acusaciones. No hay ninguna. Han agarrado sus propios memorándums. Hacen su campaña de relaciones públicas exagerando su acusación. No he recibido ningún centavo", indicó.

En esa misma línea, Martín Vizcarra se mostró de acuerdo con estas declaraciones acusando a la Fiscalía de ensañamiento y hasta de persecución política. El expresidente mostró su apoyo a quien también fue jefe de Estado a pesar de que en el último tiempo lo criticó en diversas entrevistas.

"Es un abuso lo que están cometiendo. Lo tienen en investigación 10 años y realmente no hay nada solido que justifique su prisión. Yo creo que hay un ensañamiento contra PPK a pesar de que últimamente hace comentarios contrarios a mi, yo sigo respetándolo, ha sido mi presidente y estuve con él hasta el día que renuncio. Hay visos de persecución política", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En entrevista con Exitosa, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que existe un enseñamiento por parte de la Fiscalía contra Pedro Pablo Kuczynski e indicó que existen "vicios de persecución política".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/UlxDsxp5NS — Exitosa Noticias (@exitosape) September 11, 2025

Pide liberación de Pedro Castillo

De igual forma, Vizcarra Cornejo expresó su malestar por la actualidad de Pedro Castillo quien sigue recluido en el Penal de Barbadillo. El líder de Perú Primero dejó en claro que el arresto del nacido en Chota fue irregular y que su vacancia no siguió los debidos procedimientos.

"Yo lo he dicho una y otra vez que para mi, Pedro Castillo debe estar en libertad, desde su prisión hay irregularidades. A él lo tomaron preso siendo presidente, antes de vacarlos ya estaba preso. Era el presidente de la República y ya tenían todo armado. Lo vacan sin darle derecho a defensa. Lo metieron a la cárcel a la prepo sin respetar sus derechos humanos", añadió.

De esta manera, Martín Vizcarra acusó a la Fiscalía de perseguir políticamente a Pedro Pablo Kuczynski por la investigación de años que se le sigue en su contra.