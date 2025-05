Martín Vizcarra reacciona EN VIVO a decisión del Congreso sobre inhabilitación de 10 años: "No es una victoria"

El expresidente Martín Vizcarra se encontraba brindando una entrevista en vivo cuando el Congreso realizaba la votación para determinar su inhabilitación política. Pese a que los resultados fueron favorables para él, el exmandatario aclaró que no se trata de una victoria.

"Estoy seguro que si no se hubieran ido de vacaciones muchos, si se hubieran alcanzado los votos. El Congreso no me quiere y la gran mayoría tiene toda la voluntad de eliminarme políticamente", declaró para el medio local.

Durante una entrevista para Canal N, el exjefe de Estado se pronunció sobre el rechazo del Congreso a su inhabilitación y aclaró que él no cree que no se hayan alcanzado los votos necesarios porque confiaron en sus argumentos. Según Vizcarra, los resultados de la votación se deben a que un gran número de parlamentarios estaría "de vacaciones".

En esa línea, Martín Vizcarra indicó que él considera que el Congreso actual sí lo ve como "el gran enemigo político" debido a que se presentó contra él una iniciativa para inhabilitarlo y habrían empleado sus conexiones para quitarle su condición de presidente de un partido. Además, comentó que también se le ha retirado del padrón de afiliados producto de presuntas injerencias del parlamento.

"No es una victoria, sino que el desorden propio del Congreso no ha permitido llegar a los votos que corresponden porque este es un fin de semana largo", señaló.

Pese a la decisión del Congreso, el expresidente Martín Vizcarra aclaró que su condición política no cambia debido a que tiene dos inhabilitaciones por 5 y 10 años. Ante esta situación, comentó que ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para anular estos impedimentos.

Según el exmandatario, entre julio y agosto de este año se resolvería su pedido. En caso el fallo resulte favorable, Vizcarra Cornejo tendría la oportunidad de participar como candidatos en las Elecciones Generales 2026.

"Yo he tenido conversaciones con algunos miembros de la CIDH y ellos conocen que se está trastocando a la democracia no solo en el caso de Martín Vizcarra cuando ven que he sido elegido con la más alta votación para ser congresista y no estoy ejerciendo", comentó.