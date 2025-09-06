Martín Vizcarra enfrentará juicio en libertad: "El mensaje es dudoso, pareciera que tiene preferencias", cuestiona abogado

06/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con el abogado penalista, Vladimir Padilla, se pronunció sobre la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, quien permaneció 22 días en el penal de Barbadillo. Sobre ello, indicó que el caso que involucra a Vizcarra genera dudas y pareciera que los hechos están a su favor.

Figura de "víctima" de Martín Vizcarra

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Te Escucha, el letrado consideró que se estuvo "pimponeando" al expresidente Vizcarra Cornejo, en el marco del proceso judicial que existe por el presunto delito de cohecho pasivo propio por el caso 'Lomas de Ilo' y 'Hospital de Moquegua'.

"El caso de él (Martín Vizcarra) el mensaje es bastante dudoso porque se siembra ante la población todo un cuestionamiento, lo que se va diciendo, que tiene preferencias parece corroborar ello, sin embargo pareciera que juega a favor de él", dijo a nuestro medio.

De tal modo, precisó que esta situación que involucra, en primera instancia, una prisión preventiva por cinco meses en contra de Vizcarra, un traslado al penal de Piedras Gordas ll, un retorno al penal de Barbadillo y culmina con una excarcelación, estaría favoreciendo al expresidente debido a que desde fuera del país se podría ver la figura de "victimización" de parte de Martín Vizcarra.

"Victoria inicial"

En tal sentido, el también abogado penalista, Jonathan Correa, quien también brindó su postura ante nuestro medio, consideró que la excarcelación de Vizcarra, solo se tomaría como una "victoria inicial", debido a que el Poder Judicial solo discutió el tema de arraigo laboral y domiciliario, no el tema de fondo.

Además, Correa indicó que el caso que se sigue contra el expresidenta da una apariencia de "ensañamiento o victimización" debido al tema de la nulidad de la prisión preventiva y todo lo que conllevó su traslado del penal de Barbadillo a Piedras Gordas ll.

"Esa situación genera en la población una idea de injusticia cuando no necesariamente es así, pero de alguna manera genera una opinión política y él que es un candidato que está tratando de postular a través de su partido, indirectamente, puede utilizarlo a su favor", precisó.

Como se recuerda, luego del fallo del Poder Judicial que ordenó su excarcelación inmediata, Martín Vizcarra fue finalmente liberado el último 4 de septiembre, por lo que dejó el Penal de Barbadillo donde venía cumpliendo la prisión preventiva que dictaron en su contra por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

De esta manera, los abogados penalistas, Vladimir Padilla y Jonathan Correa se refirieron a la situación penal del expresidente Martín Vizcarra. Según señalaron, estaría aprovechando la prisión preventiva y su excarcelación a su favor para hacer campaña política.