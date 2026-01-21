"Encapuchado como un delincuente": Alex Flores increpa a José Jerí por reunión en chifa con empresario chino

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

La sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Chifagate tuvo un momento de alta tensión cuando el congresista de la Bancada Socialista, Alex Flores, increpó directamente al presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

"¿Un Jefe de Estado va a altas horas de la noche encapuchado como un delincuente a comer chifa a un restaurante? (...) Simplemente no convence a nadie".

Así lo expresó Flores durante su intervención, cuestionando la versión de Jerí de que sus visitas a locales de Yang fueron actos "habituales" sin irregularidades, lo que no concuerda con el modo en que asistió al restaurante y cuyas imágenes detonaron la crisis institucional que hoy rodea al mandatario.

Postura ética y política

Flores respondió a colegas que planteaban evitar un control político inmediato que derivara en una posible destitución del cargo presidencial por la relativa cercanía de las Elecciones Generales 2026. El congresista defendió la idea de que, independientemente de las fechas, resulta necesario realizar dichas diligencias ante posibles actos de corrupción desde el Ejecutivo.

"Aún estemos a un día de las elecciones, la corrupción no se puede tolerar, no es cuestión de tiempo, es un tema ético y moral. Eso es lo que estamos discutiendo el día de hoy", afirmó.

El parlamentario sostuvo también que Jerí "está con un pie fuera del cargo presidencial" y que el Congreso tiene el deber de ejercer control político en estos casos, donde todo parece confirmar más la teoría de un presunto conflicto de intereses.

"Aquí se hace un control y juicio político. Precisamente se habla de las formas, porque sabemos muy bien, por la Constitución Política, que el presidente de la República representa a la Nación. ¿Un jefe de Estado va encapuchado como un delincuente a comer chifa? ¿Eso es posible?", añadió.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | El congresista Alex Flores increpó al presidente José Jerí por la reunión extraoficial que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang al interior de su chifa. Cuestionó que el mandatario haya acudido allí "encapuchado como un delincuente" a altas horas de la... pic.twitter.com/DUShS8FMkk — Exitosa Noticias (@exitosape) January 21, 2026

Críticas a las explicaciones de Jerí

Flores consideró que las respuestas del presidente no han sido aclaratorias y que incluso resultan ofensivas para la ciudadanía. Esto en referencia a la respuesta llegada desde la Presidencia tras la emisión del segundo video que mostraba al mandatario en el local comercial Market Capon, propiedad también de Yang y clausurado el día de su visita.

Cabe recordar que la respuesta oficial de Palacio de Gobierno tras la difusión de dichas imágenes fue que el Jefe de Estado había llegado al lugar para "comprar caramelos chinos", lo que generó críticas ante la naturaleza de estas explicaciones.

"No se puede denigrar la institucionalidad de la presidencia esté quién esté. Lo que ha dicho hasta ahora el señor Jerí simplemente no convence a nadie. Está diciendo que ha ido a un restaurante, que ha ido a comprar caramelos chinos... ¿Eso es creíble para un presidente de la República?", cuestionó.

#EnVivo



José Jerí: Reiterar mis disculpas a la población por la forma inadecuada de cómo ingrese al chifa. Lo errores se asumen, yo dije el primer día voy a actuar en forma diferente y sigo actuando en forma diferente



Encuentra más información en ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/qkk8JuKjwL — Canal N (@canalN_) January 21, 2026

El interrogatorio de Alex Flores marcó uno de los momentos más duros de la sesión de la Comisión de Fiscalización, al poner en duda la credibilidad de las explicaciones de José Jerí y exigir al Congreso una respuesta inmediata. La presión política se intensifica mientras la Fiscalía avanza con diligencias preliminares y las mociones de vacancia y censura siguen en curso.