José Jerí reafirma que NO RENUNCIARÁ: "Sería admitir que sí he cometido algún hecho ilícito"

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante las voces parlamentarias que exigen su dimisión del cargo, el presidente José Jerí reiteró que no renunciará. Explicó que, de hacerlo, sería admitir que cometió algún delito cuando se reunió con Zhihua Yang.

José Jerí: "Yo no voy a renunciar"

Con dos mociones de censura formalmente presentadas por congresistas y la solicitudes de renuncia que cobran mayor fuerza en el Parlamento, José Jerí descartó esta salida.

En su intervención durante la sesión extraordinaria donde fue citado para responder por las reuniones con el empresario chino Zhihua Yang y otras revelaciones periodísticas que lo comprometen.

"Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", indicó en ronda de preguntas.

Tras las investigaciones periodísticas, se señaló que Jerí habría funcionado como un intermediario entre el empresario chino dueño de locales en el Centro Histórico e Indecopi.

Ello, luego que se emitiera una resolución de la entidad que habría agilizado un documento a favor del empresario chino para que sus locales continúen operando.

"Insisto una vez más que no tengo nada que ver con la resolución de Indecopi", reafirmó Jerí. El mandatario aseguró que no se dio una comunicación telefónica con una alta autoridad de esta entidad. "La misma institución ha desmentido cualquier tipo de intervención de mi persona", insistió.

"El error no es delito"

Al ser cuestionado por su presencia en el local 'Market Capon' de su allegado, el presidente Jerí indicó que este fue un error y que reconoce.

"El error es haberme apersonado y generar incertidumbre cuando fui en la manera en que fui al chifa. Admito el error, pero el error no es delito", enfatizó.

Señaló que habrá una "corrección" por su comportamiento y el uso de la indumentario con la que fue al chifa del empresario en San Borja. "En lugares públicos, ninguna reunión es secreta", indicó.

Además, indicó que cuando ha acudido a otros establecimientos también lo ha realizado con "lentes y gorros". Jerí indicó que adjuntará como prueba videos donde se le observa con esa indumentaria cuando las revelaciones aún no habrían existido.

Por considerar que no ha cometido ningún delito, José Jerí se mantiene firme con su negativa a renunciar al cargo de presidente. Así lo confirmó durante su estadía en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso.