Premier Galarreta cuestiona facultades aprobadas y exhorta al Senado a mejorar propuesta

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la aprobación parcial del pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo y reconoció el esfuerzo de las bancadas que permitieron que la propuesta pudiera ser debatida y votada en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el premier expresó su preocupación porque, según sostuvo, lo aprobado no contempla varias de las herramientas que el Gobierno considera fundamentales para atender las principales necesidades del país.

Galarreta señaló que, frente a un sector que no quería aprobar ninguna facultad, las bancadas que respaldaron el debate permitieron avanzar en una propuesta que ahora deberá continuar su trámite. No obstante, remarcó que el resultado todavía es insuficiente para los objetivos planteados por el Ejecutivo.

Seguridad ciudadana queda con medidas fuera

Uno de los principales cuestionamientos del premier está relacionado con la seguridad ciudadana. Según explicó, entre las medidas que quedaron excluidas se encuentran las operaciones de inteligencia y el apoyo directo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad.

Para Galarreta, los recortes realizados durante el debate limitan la capacidad de respuesta del Estado. El premier sostuvo que no se trata únicamente de contar con facultades, sino de disponer de las herramientas necesarias para enfrentar problemas que requieren acciones inmediatas.

🇵🇪 #PCMInforma | Tras la aprobación parcial del pedido de facultades, el premier Luis Galarreta reconoció el esfuerzo de las bancadas que permitieron que la propuesta fuera debatida y votada en la Cámara de Diputados, frente a un sector radical que no quería aprobar nada. Sin embargo, señaló que lo aprobado no brinda al Ejecutivo las herramientas más importantes que el país necesita. Quedaron fuera medidas fundamentales en asuntos urgentes como la seguridad ciudadana: no se permiten operaciones de inteligencia ni el apoyo directo de las FF. AA. En materia de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, tampoco incluye varios puntos. Además, se han excluido acciones para formalizar las MYPE, simplificar trámites y mejorar los servicios públicos en menos tiempo para los ciudadanos. Cada recorte deja fuera acciones que los peruanos están esperando. El premier reafirmó que el Ejecutivo seguirá utilizando todos los mecanismos que la Constitución y la ley le permiten para fortalecer la seguridad, modernizar el Estado y cerrar brechas que mejoren la vida de los ciudadanos. Finalmente, señaló su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta, para que el Ejecutivo cuente con las herramientas suficientes para enfrentar la criminalidad, el FEN y atender las necesidades que millones de peruanos esperan resolver desde hace décadas. October 7, 2026

Ejecutivo espera cambios en el Senado

El jefe del Gabinete también advirtió que quedaron fuera medidas vinculadas con la prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño. A ello se suman propuestas destinadas a formalizar las micro y pequeñas empresas, simplificar trámites y mejorar la atención de los servicios públicos.

El premier reafirmó que el Gobierno continuará utilizando todos los mecanismos que la Constitución y las leyes le permiten para fortalecer la seguridad, modernizar el Estado y cerrar brechas que afectan a la ciudadanía.

La Cámara de Diputados aprobó finalmente la delegación de facultades con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. La propuesta contempla 20 puntos referidos a seguridad ciudadana y fenómeno El Niño y será enviada al Senado para continuar con el procedimiento legislativo.

En ese escenario, Galarreta expresó su expectativa de que la Cámara de Senadores pueda mejorar la propuesta y reincorporar las herramientas que, según el Ejecutivo, son necesarias para enfrentar la criminalidad, atender los efectos del fenómeno El Niño y responder a demandas ciudadanas que permanecen pendientes desde hace años.

De esta manera, el Gobierno considera que la aprobación parcial representa un avance, pero insiste en que todavía faltan medidas centrales de su pedido inicial. Ahora, la atención del Ejecutivo está puesta en el Senado, donde espera que el debate permita ampliar las facultades y recuperar las acciones que fueron excluidas.