Ministerio de Justicia actualiza conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales: estos son los integrantes

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), actualizó este miércoles 7 de octubre, la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales.

La actualización del órgano colegiado multisectorial de naturaleza permanente que se encargará de analizar y proponer la concesión de gracias presidenciales a la presidenta Keiko Fujimori, fue oficializada a través de la publicación de la Resolución Ministerial N.º 380-2026-JUS, publicada en edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano.

Comisión de Gracias Presidenciales queda establecido de la siguiente manera

Es importante señalar que, la Comisión de Gracias Presidenciales está integrada por cinco miembros, de los cuales cuatro son representantes designados por el MINJUSDH y uno es proveniente del Despacho Presidencial, según el Decreto Supremo N.º 021-2025-JUS.

Asimismo, la citada Comisión es presidida por uno de los integrantes designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que recae en un viceministro, secretario general, jefe de Gabinete, funcionario o directivo de alta dirección.

Además, los comisionados cumplen el encargo para el que han sido designados a título personal, sin ejercer representación alguna, y su labor es ad honorem. En ese sentido, el grupo de profesionales queda establecido de la siguiente manera:

Gonzalo Carlos Muñoz Hernández - nuevo presidente de la Comisión Ivar Jesús Calixto Peñafiel Martín Antonio Salgado Arroyo Jhoselyn Almendra Chomba Chuman - en reemplazo de Pablo Michael Huerta Canales

Nuevas medidas como parte de la declaratoria de emergencia penitenciaria

El martes 6 de octubre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó "medidas administrativas, operativas y de gestión necesarias" para la intervención en los establecimientos penitenciarios, en el marco de la prórroga de la declaratoria de emergencia penitenciaria, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.

A través de la Resolución Ministerial N.º 375-2026-JUS, la cartera que preside Ernesto Álvarez Miranda dispuso acciones para mitigar las vulnerabilidades del Sistema Penitenciario Nacional, fortalecer la gestión de riesgos en la seguridad y asegurar el control efectivo de los establecimientos penitenciarios.

Entre las principales medidas se contempla fortalecer la infraestructura penitenciaria mediante la construcción de megapenales; participar en operativos de desmontaje de antenas de telecomunicaciones ubicadas en los alrededores de los establecimientos penitenciarios, en coordinación con el MTC; ejecutar traslados de internos de acuerdo con las necesidades de seguridad y gestión penitenciaria; promover una cultura de inteligencia y seguridad penitenciaria entre los servidores del INPE, entre otras.



Finalmente, la implementación estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de los órganos y programas del MINJUSDH, de acuerdo a sus respectivas competencias.