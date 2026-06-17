Ministerio de Justicia actualiza conformación de sus representantes en la Comisión de Gracias Presidenciales

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) actualizó este miércoles 17 de junio la conformación de sus miembros ante la Comisión de Gracias Presidenciales, a más de un mes de la renuncia de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas.

La actualización del órgano colegiado multisectorial de naturaleza permanente que se encarga de analizar y proponer la concesión de gracias presidenciales al presidente de turno fue oficializada a través de la publicación de la Resolución Ministerial N.º 223-2026-JUS en el Diario Oficial El Peruano.

Comisión de Gracias Presidenciales queda establecido de la siguiente manera

La Comisión de Gracias Presidenciales está integrada por cinco miembros, de los cuales cuatro son representantes designados por el MINJUSDH y uno es proveniente del Despacho Presidencial, según el Decreto Supremo N.º 021-2025-JUS.

Asimismo, la citada Comisión es presidida por uno de los integrantes designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cargo que recae en un viceministro, secretario general, jefe de Gabinete, funcionario o directivo de alta dirección.

Además, los comisionados cumplen el encargo para el que han sido designados a título personal, sin ejercer representación alguna, y su labor es ad honorem. En ese sentido, el grupo de profesionales queda establecido de la siguiente manera:

Magno Abraham García Chávarri (presidente).

(presidente). Ivar Jesús Calixto Peñafiel .

. Pablo Michael Huerta Canales .

. Martín Antonio Salgado Arroyo (en reemplazo de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas).

Vale mencionar que, el representante del Despacho Presidencial es Carlos Antonio Bazo Ramírez, quien ingresó a la Comisión en abril último tras la renuncia de Carlos Zoé Vásquez Ganoza.

Grupo completo para el deshacinamiento de penitenciario

A través de un comunicado emitido a tempranas horas de este miércoles 17 de junio, el MINJUSDH informó que ha completado de "manera idónea y oportuna" la conformación de sus representantes en la Comisión de Gracias Presidenciales, en cumplimiento del marco normativo vigente.

Al estar completo al referido grupo, se garantiza la continuidad de sus funciones, fortaleciendo su capacidad operativa para la evaluación de expedientes, incluyéndose los que se enmarcan en el Decreto Supremo N.°010-2026-JUS, el cual establece "supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de concesión de conmutación de la pena de manera excepcional y temporal para sentenciados por el delito de omisión de prestación de alimentos".

"La adecuada recomposición de la Comisión de Gracias Presidenciales constituye también un paso relevante dentro de las acciones que impulsa el sector Justicia para contribuir, a través de diversos mecanismos, a la política nacional de deshacinamiento del sistema penitenciario", señala el MINJUSDH.

#Comunicado 📄 | Sobre la conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, el MINJUSDH informa lo siguiente: pic.twitter.com/HF9WxEtww2 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) June 17, 2026

Finalmente, la cartera ministerial reafirmó su compromiso con una gestión transparente y plenamente sujeta a la Constitución Política del Perú.