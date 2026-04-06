Ministra de Cultura sobre voto de confianza: "Confiados en que lo vamos a lograr"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La ministra del Ministerio de Cultura, Fátima Altabás, se refirió a la citación para el próximo 16 de abril al Congreso de la República, en la que asistirá junto a los otros titulares del Gabinete Luis Arroyo. A su salida de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultura, expresó su confianza de conseguir el voto de confianza.

El voto de confianza al Gabinete Luis Arroyo ya cuenta con fecha confirmada para el próximo jueves 16 de abril, cuatro días después de las Elecciones Generales 2026. En ella, el premier y ministros expondrán sus principales propuestas luego de asumir sus cargos el pasado 17 de marzo.

Como se conoce, el gobierno de José María Balcázar contaba con un plazo de 30 días para solicitar el voto de embestidura, cumpliendo con el plazo exacto.

Durante su salida de la Comisión de Cultura del Parlamento, la ministra del sector Fátima Altabás consideró que el nuevo gabinete obtendrán el respaldo necesario para continuar con sus funciones gubernamentales

"Estamos muy confiados en que vamos a lograr el voto de embestidura. Ya el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado que va a tener reuniones con las distintas bancadas para explicar las acciones que vamos a desarrollar", indicó.

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Al respecto indicó que el primer ministro ya ha pactado reuniones con las fuerzas políticas del Congreso para exponer las propuestas que serán encabezadas por Arroyo. Así, indicó que las reuniones iniciarían formalmente la próxima semana. La invitación estaría extendida y esperan que "todas estén presentes", indicó.

Principales temas del Gabinete Arroyo

La ministra Altabás indicó que la carta de presentación será anunciada por el propio premier, sin embargo, adelantó que hay tres temáticas importantes a desarrollar previo al 28 de julio del 2026: el traspaso de gestión, la estabilidad económica y la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.