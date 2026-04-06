José Domingo Pérez tendrá que adecuar defensa de Pedro Castillo: "Su inocencia subsiste"

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El abogado José Domingo Pérez confirmó que asumirá la defensa del expresidente Pedro Castillo en una etapa clave del proceso judicial, centrando sus esfuerzos en la revisión del expediente y la reformulación de la estrategia legal para buscar su liberación.

En entrevista con Exitosa, Pérez explicó que su primera acción será analizar a detalle la apelación y el desarrollo del juicio previo.

"Tengo en primer orden que revisar el escrito de apelación y el expediente en sí (...) y a partir de ahí tener que adecuar la defensa en esa estrategia o una estrategia en la cual me permita lograr (...) la libertad del presidente Pedro Castillo", señaló.

El letrado remarcó que su objetivo será construir una defensa sólida que responda a las condiciones actuales del caso, tomando en cuenta que la sentencia aún no es definitiva.

Cuestionamientos al proceso judicial

Durante la conversación, Pérez no solo defendió la inocencia de su patrocinado, sino que también expresó críticas al desarrollo del proceso judicial. Subrayando que, al tratarse de una sentencia apelada, esta no es firme.

Asimismo, advirtió que existen dudas sobre la forma en que se llevó a cabo el juzgamiento, sugiriendo que podrían haberse vulnerado derechos fundamentales durante el juicio.

"Su presunción de inocencia no se ha desvanecido, pero también hay un cuestionamiento político a la forma como se ha llevado este proceso, este juzgamiento que ha conllevado a la afectación de los derechos fundamentales del presidente", afirmó.

El abogado insistió en que estos elementos serán clave para replantear la defensa en la segunda instancia, donde se revisará la condena impuesta al exmandatario.

Derecho a defensa y contexto político

Otro de los puntos que destacó Pérez fue la situación de Castillo durante el proceso inicial, en el que, según afirmó, no pudo elegir libremente a su abogado.

"No se le permitió contar con un abogado de libre elección y se le impuso un defensor público, a pesar de la oposición que él tenía o que él solicitaba que fuera un abogado de su propia elección", sostuvo, cuestionando así las condiciones en las que se desarrolló su defensa.

En medio de un contexto político marcado por el proceso electoral, el abogado también mencionó que Castillo busca respaldo en su causa.

"El presidente Castillo solicita que se unan a su proyecto por la liberación de él, como lo han manifestado diversos candidatos a la presidencia de la República", afirmó, aludiendo al apoyo de diversos actores políticos.

Pese a ello, Pérez recalcó que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada, independientemente del escenario político en el que se encuentre.

En un caso marcado por tensiones políticas y judiciales, el desenlace dependerá de la capacidad de demostrar irregularidades y sostener la vigencia de la presunción de inocencia.