Ministra de Vivienda sobre mensaje a la Nación de Dina Boluarte: "Estamos afinando los últimos detalles"

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, se refirió al esperado mensaje a la Nación el 28 de julio por Fiestas Patrias, y aseguró que el próximo 26 de julio se aprobará dicho discurso que, está siendo ajustado conforme a los resultados de cada sector.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó que cada ministerio ha realizado un aporte para la emisión del mensaje a la Nación.

De tal modo, Pérez de Cuellar aseguró a Boluarte Zegarra le corresponde realizar los anuncios importantes preparados para el discurso por el Día de la Independencia del Perú. "No me corresponde a mí hablar sobre la materia", agregó.

En tal sentido, explicó que el mensaje hará una rendición de cuentas de los compromisos asumidos desde el inicio del mandato de Boluarte.

En otro momento, Hania Pérez de Cuéllar evitó opinar sobre la candidatura de Eduardo Salhuana como directivo de la Lista N° 1 para la elección de la Mesa Directiva 2024-2025.

"Es una decisión que compete exclusivamente al Congreso y nosotros somos respetuosos de las dos listas que han presentado. No voy a opinar al respecto, no me corresponde, somos demócratas", precisó.