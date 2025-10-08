Ministro de Cultura descarta renuncia antes de moción de censura: "Estoy hasta que Dina Boluarte me dé la confianza"

08/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, aseguró que no tiene intención de renunciar a su cargo pese a la moción de censura presentada en el Congreso en su contra. Afirmó que continuará en sus funciones mientras cuente con la confianza de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Ministro Fabricio Valencia sobre moción de censura

El titular del Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia, se encuentra en la mira del Parlamento. Pues bien, un grupo de congresistas presentaron una moción de censura en su contra por la crisis que se vive en Machu Picchu, disputas por la concesión de la ruta Hiram Bingham y advertencias de que la ciudadela podría perder su estatus como una de las siete maravillas del mundo.

La iniciativa legislativa cuestiona diversos aspectos de su gestión, calificándola como deficiente y carente de liderazgo. Debido a esta medida, el ministro Valencia no dudó en pronunciarse y asegurar que se encuentra comprometido y que el ente competente para otorgar la concesión del transporte en la ruta Hiram Bingham es el municipio de Urubamba y no el Ejecutivo de forma directa.

Respecto a la sesión plenaria que se realizará este jueves 9 de octubre, en el Congreso para debatir su moción de censura, el titular del Mincul aseguró que se encuentra tranquilo y sostuvo que su permanencia en el cargo dependerá del respaldo oficial de la mandataria y no de presiones externas. Es así como descartó presentar su renuncia previo a lo que se decida en el Pleno.

"No voy a renunciar por un tema muy simple. El Congreso me convocó para una interpelación. Luego, en uso de sus facultades, procedió con la censura, pero entre los argumentos de la interpelación y de la censura no son los mismos. (...) Tengo una formación. Yo estoy en el cargo hasta que Dina Boluarte me dé la confianza o el Congreso me censure", expresó en diálogo con el programa 'Cuentas Claras'.

En #CuentasClaras, el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, aseguró que continuará en su cargo hasta que la presidenta Dina Boluarte le mantenga la confianza o el Congreso lo censure



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/D01C2Nweqy — Canal N (@canalN_) October 8, 2025

¿Admite crisis en Machu Picchu?

El ministro de Cultura también enfatizó que ya se han iniciado conversaciones con los representantes de la New7Wonders para atender sus observaciones y advertencias respecto a un posible retiro del título de "Maravilla del Mundo" a Machu Picchu.

Asimismo, reconoció que existe una crisis en la ciudadela inca. "Sí por supuesto", enfatizó para seguidamente agregar que pese a ello, "el flujo turístico no se ha detenido y faltan aún varios meses y las cifras ya son comparables con el año de mayor afluencia".

En resumen, Fabricio Valencia reafirma su compromiso de seguir en el Ministerio de Cultura mientras cuente con la confianza de la presidenta Dina Boluarte y se mantenga el respaldo político necesario, descartando así renunciar antes de la votación del Congreso para su censura.