Dina Boluarte es víctima de ataques verbales por parte de la prensa, señala premier Arana

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, señaló que la presidenta Dina Boluarte es víctima de ataques verbales por parte de la prensa. Por su parte, la ministra de la Mujer, Ana Peña, también expresó su rechazo a los "insultos" contra la mandataria.

Premier Arana denuncia "actos de violencia"

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) su presidente, Eduardo Arana, se refirió sobre los ataques violentos que algunos medios de comunicación estarían realizando en contra de Boluarte.

Arana abordó el tema luego de referirse sobre el último atentado en contra de la vida del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Al respecto señaló que "hablando de actos de violencia" se quería referir a los "ataques" contra Boluarte.

"Hablando de actos de violencia quiero referirme a algunos actos de violencia, en particular, en contra de la señora Dina Boluarte Zegarra, que ejerce la más alta magistratura del país", indicó Arana al inicio de la conferencia.

Arana continuó exponiendo que algunos dominicales y algunos "podcast" han cometido actos de violencia al "calificar de alguna u otra manera" a la presidenta. Para continuar con su defensa, Arana deslizó que los ataques serían porque es mujer o su origen andino.

"No sé si esta (agresión) la hacen porque es mujer o por su origen andino y creen que no se puede defender. Este es un ataque a la persona, no un ataque a la investidura", indicó Arana para cerrar su discurso.

El presidente de la PCM considero que estas expresiones son un "ejercicio inadecuado" del periodismo en contra de una persona. En ese sentido, indicó que términos propiciados por algunos medios son "deleznables".

Según Arana, el gobierno está comprometido con la prensa libre pero no pueden permitir la "violencia verbal que se ejerza en contra de la señora Dina Boluarte", ratificó durante la conferencia.

Para finalizar indicó que Boluarte tiene la facultad de iniciar las investigaciones legales que correspondan. De manera, que Arana indicó que este acto de violencia podría tener alguna repercusión si así la mandataria lo decide.

Nota en desarrollo...