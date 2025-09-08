Ministro del Interior comparó criminalidad actual con la de años anteriores: "Extrañamos a nuestros delincuentes"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la escalada de violencia criminal, el ministro del Interior, Carlos Malaver declaró para los medios locales sobre el aumento de la criminalidad frente a años pasados, indicando que extraña "a nuestros delincuentes", por no contar con la misma capacidad de violencia que los actores criminales del extranjero.

Ministro del Interior comparó violencia criminal con años pasados

Tras la ceremonia oficial de entrega de 1500 fusiles de asalto para la Policía Nacional del Perú (PNP), donde participó la presidenta de la República Dina Boluarte, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, indicó que el actual rango de criminalidad ha sobrepasado las anteriores manifestaciones de violencia.

Por ello, indicó que, tras la llegada de criminales del extranjero, el uso de la fuerza criminal se ha intensificado en comparación con las tácticas usadas por los delincuentes de nacionalidad peruana en anteriores años.

" La gran manifestación de criminalidad que vino de las afueras de nuestro país y que, con suma violencia, elevaron en forma de espiral la criminalidad y la insania. Porque antes, quizás ahora, en la actualidad, extrañamos a nuestros delincuentes ", comentó.

De esta manera, el titular del Mininter atribuyó la problemática de la criminalidad en el país por la "insania" delictiva que fue introducida por delincuentes extranjeros. Además, según Malaver, las tácticas aprendidas son más radicales que las aplicadas por los delincuentes peruanos.

" Ahora no, ahora primero te disparan o te matan para después quitarte tu patrimonio", aseveró.

Carlos Malaver negó evaluación de renuncia al cargo

El titular del Ministerio del Interior responderá este jueves 11 de setiembre ante el Congreso de la República que busca conocer su plan de acción para frenar con la criminalidad frente a una posible inacción durante su mandato.

Durante la declaración a medios, no respondió a si dejaría el cargo como ministro del Interior sino que dejaría a disposición del legislativo esa decisión.

"Yo doy las explicaciones del caso y será el supremo Congreso quien tendrá que decidir. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo y estamos enfocados plenamente en la lucha contra la criminalidad", indicó.

