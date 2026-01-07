José Jerí descarta posibles cambios en su gabinete ministerial: "Para nada"

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

A poco menos de cumplir tres meses en funciones, el presidente José Jerí Oré descartó una "crisis" al interior de su Gabinete Ministerial, dejando a un lado la posibilidad de que puedan existir cambios en más de un ministerio en los próximos días o semanas.

Cabe que señalar, que tras su asunción al cargo el 10 de octubre del 2025, luego de la vacancia aprobada en el Congreso contra la expresidenta Dina Boluarte, el mandatario hizo lo propio con el Gabinete Ministerial en pleno, cuatro días después, teniendo como uno de sus objetivos principales más importantes, la reducción de la delincuencia, flagelo que todavía actúa con impunidad y sin control alguno.

Satisfecho con su equipo de trabajo

Durante su visita al alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, quien a inicios de semana sufrió un nuevo ataque extorsivo, el jefe de Estado fue consultado por la prensa sobre sí estaba contemplada la posibilidad de algún cambio en el gabinete, más precisamente en el Ministerio del Interior por ser la cartera encargada de velar por el orden público de nuestro país.

Como se recuerda, la jornada del 5 de enero fue totalmente sangrienta para la capital, puesto que, se registraron seis homicidios en Lima Metropolitana: (tres en San Juan de Lurigancho, dos en Chaclacayo y uno en Breña). Frente a este preocupante antecedente, el mandatario con un escueto "para nada" descartó un nuevo juramento para las próximas horas.

LIMA: SEIS ASESINATOS EN MENOS DE 24 HORAS, Y EN PLENO "ESTADO DE EMERGENCIA".



Chaclacayo: 2

San Juan de Lurigancho: 3

Breña: 1 pic.twitter.com/5BwqemW9J9 — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) January 5, 2026

Por su parte, se encargó de resaltar el apoyo técnico brindado por el FBI de los Estados Unidos para la elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana que presentará el Ejecutivo próximamente. "Nos han entregado las propuestas, que ha sido producto de unas reuniones de semanas anteriores. Entonces, ya estamos en la etapa final de elaboración del plan", aseveró desde Lima norte.

Estados de emergencia por plazo indefinido

En la misma jurisdicción, el presidente se encargó de confirmar que volverá a extender el estado de emergencia en Lima y Callao para continuar haciéndole frente a la delincuencia, a través del trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

"El estado de emergencia es un mecanismo, una herramienta que te permite combatir con mayor rapidez cualquier tipo de incidencia (...) obviamente yo lo voy a extender y lo he dicho desde el inicio, el tiempo que sea necesario se va a extender para que ello nos permita progresivamente recuperar índices de tranquilidad y de seguridad", expresó.

Es importante recordar, que con la nueva ampliación, será la cuarta desde que asumió el cargo en octubre último. Actualmente rige el mencionado dispositivo, establecido vía el Decreto Supremo N.º 140-2025-PCM, con vigencia del 21 de diciembre al 21 de enero del 2026.

Pese al incremento de la delincuencia, el mandatario negó cambios en el Mininter, aferrándose a la declaratoria de estado de emergencia como una de sus principales estrategias para controlar el acciona del hampa.