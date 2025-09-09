Ministro de Trabajo sobre retiro de fondos: La gente poco a poco ha ido consumiendo sus pensiones, eso no es bueno

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, brindó su punto de vista respecto a los retiros de fondos de pensiones en el Perú. Según precisó, existe una preocupación desde su sector ante esta política, por lo que indicó que existe un tipo de "costumbre" por parte de la población en agotar sus fondos y "no pensar" en su futuro.

Buscan "fortalecer" la protección social

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) consideró que una política de retiro de pensiones "buena y sana" en el país es la que fortalece la protección social.

"Estoy seguro que la población va a comprender, lo que pasa es que hubo una permanente costumbre de que la gente poco a poco se ha ido consumiendo sus pensiones, su CTS y yo creo que eso no es bueno, pensando en el mediano plazo y sobre todo pensando cuando las personas estén viejitas, necesitan tener una pensión", dijo a la prensa, este martes 9 de septiembre.

De tal modo, Maurate indicó que desde el Gobierno de Dina Boluarte se buscaría dicho fortalecimiento de protección para la población. Es así que, indicó que el objetivo es que los peruanos al jubilarse, tengan una pensión "y no pasen a pobre o pobre extremo".

#EnVivo



Daniel Maurate, ministro de Trabajo: Una política pública, sana y buena es aquella que fortalece la protección social. Que todos los peruanos, cuando se jubilen, tengan una pensión



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/7bBIKkOXmL — Canal N (@canalN_) September 9, 2025

En tal sentido, indicó que se busca que los pobladores que ya hayan culminado sus etapas laborales, hayan generado una pensión propia y no se estén acogiendo a la Pensión 65 u otra, "en donde todos los peruanos paguen con sus impuestos".

"Política sana y buena"

Según Maurate, también se habría planteado tener un aporte a la protección social y que exista la posibilidad de que los peruanos que se queden sin empleo, recurran a una CTS, la cual serviría para cubrir los gastos que puedan tener durante dicha etapa. "Esa es la política sana", indicó.

Cabe mencionar que, el ministro de Trabajo tiene confianza en que la población peruana entenderá dicha política pública respecto a las pensiones. Al respecto, indicó que durante muchos años, se ha concretado una "costumbre" en retirar por completo sus fondos, lo cual resultaría "no ser bueno" para los mismos ciudadanos, debido a no pensarían en su futuro.

De esta manera, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, expresó su preocupación por la política de retiros de fondos de pensiones en el país, señalando que la población se han "acostumbrado a agotar" sus fondos.