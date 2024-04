"Muchacho malcriado": La tensa discusión entre Alejandro Cavero e Ilich López en el debate del retiro de la CTS

Los congresistas Alejandro Cavero e Ilich López llamaron la atención en el último debate sobre el retiro de la CTS. Y es que ambos parlamentarios protagonizaron una tensa discusión en plena sesión que necesitó de la intervención del presidente de la Comisión de Economía, César Revilla. ¿Qué pasó?

El primero de los legisladores en ser parte de este episodio fue Ilich López, quien en referencia de Alejandro Cavero, sostuvo durante su participación que disentir con una propuesta no significa ser un "muchacho malcriado".

Ante dichas palabras y la petición de César Revilla de evitar los calificativos, el congresista López aseguró que el parlamentario de Avanza País se burló de él, por lo que solicitó mayor respeto en caso no estén de acuerdo con sus ideas.

El congresista Alejandro Cavero no se quedó callado ante estos comentarios y rechazó contundentemente los señalamientos hechos en su contra. De hecho, en dos intervenciones, aseguró que no se burló de Ilich López, a quien incluso le pidió madurar.

"De usted congresista me puedo esperar cualquier cosa. Madure, por favor. (...) No me he burlado de ti. Ni siquiera he prestado atención a las barbaridades que estás diciendo", fueron sus palabras.