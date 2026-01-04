Marco Rubio advierte presión de EE.UU. al régimen de Venezuela: "Si no toman las decisiones adecuadas"

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Rompió su silencio. Tras el operativo militar llevado a cabo la madrugada del sábado 3 de enero en Caracas, el secretario de estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente recluidos en el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn.

En entrevista para el programa "Face The Nation" de la cadena CBS News, la mano derecha de Donald Trump envió un mensaje a las autoridades a cargo de Venezuela, encabezado ahora por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.

Coordinaciones solo si toman "decisiones correctas"

Como es de conocimiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, ordenó el nombramiento de la ahora exvicepresidenta chavista por un plazo máximo de 90 días, con la posibilidad de que pueda extenderse por el mismo plazo por la Asamblea Nacional (Congreso).

Consultado por las autoridades al mando del régimen, Rubio no descartó trabajar con ellos; no obstante, les envió una advertencia por si persisten en las mismas intenciones y acciones del sucesor de Hugo Chávez.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan y vamos a ver qué hacen. Sí sé esto: 'que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión' ", aseveró.

Asimismo, se refirió sobre Delcy Rodríguez como alguien "diferente"; es decir, con quien podrían tener contacto, en comparación con Maduro Moros. "Se trata de alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó, y a quien le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", sostuvo.

Sobre la posibilidad de una segunda intervención militar en el país sudamericano, a la que calificó como "altamente sofisticada", y el secretario de estado lo descartó de plano. Sin embargo, agregó, que continuarán con la "cuarentena petrolera", figura que impide la exportación de crudo venezolano por estar sancionado.

No contemplan por ahora a María Corina Machado

Tal como lo mencionara Donald Trump en su conferencia de prensa tras el ataque a Venezuela, Marco Rubio ratificó lo dicho por el titular de la Casa Blanca, en decir que, no habrá alguna coordinación con la María Corina Machado, debido a que la gran mayoría de opositores no se encuentran en el país, y porque Washington busca "acciones inmediatas con sus objetivos".

"Tenemos problemas a corto plazo que deben abordarse de inmediato. Todos queremos una transición democrática, pero estamos hablando de lo que ocurre en las próximas semanas y meses, y cómo eso se relaciona con el interés nacional de Estados Unidos", mencionó.

Cabe señalar que, en una carta difundida en sus redes sociales, la líder opositora exigió la asunción inmediata de Edmundo González como presidente constitucional de Venezuela y que, a su vez, están preparados para "asumir el poder" .

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Si bien es cierto que la oposición venezolana se muestra firme para asumir el poder, desde la Casa Blanca por el momento descartan relación con ellos, esperando que Delcy Rodríguez no siga los mismos pasos que Nicolás Maduro para entablar la transición democrática que esperan millones de venezolanos en todas partes del mundo.