Fernando Rospigliosi rechaza censurar a José Jerí: "La Presidencia de la República se ha convertido en un sorteo"

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ratifica su posición. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), volvió a expresarse sobre las mociones de censura que vienen impulsándose desde este poder del Estado en contra del presidente José Jerí Oré por sus reuniones extraoficiales con el empresario de nacionalidad china, Zhihua Yang.

Desde la sede legislativa, este viernes 23 de enero, fue crítico de las propuestas multipartidarias presentadas esta última semana, al acusar de que existe un intento de toma del cargo de jefe de Estado, puesto que, cada cierto tiempo se están "voceando nombres" para ser el nuevo mandatario del Perú.

En contra de censurar a José Jerí

Consultado nuevamente sobre una hipotética censura hacia el actual mandatario encargado del país, Rospigliosi Capurro mencionó que lo peor que le puede pasar al país es generar mayor inestabilidad, teniendo el contexto electoral que tiene como fecha central el próximo domingo 12 de abril.

"Aunque parezca increíble, ya están voceando varios nombres para reemplazar al presidente Jerí; o sea, la Presidencia de la República se ha convertido en una suerte de sorteo, a ver a quién ponemos en esta semana. A mí me parece eso completamente equivocado, no estoy de acuerdo", respondió a los medios de comunicación.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió a los rumores sobre posibles sucesores del presidente José Jerí, en caso de una eventual salida, y señaló que esa discusión solo aumenta la inestabilidad en el país.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/thGRnQ7Bih — Exitosa Noticias (@exitosape) January 23, 2026

Sobre el denominado caso 'Chifagate', el titular el Parlamento sí se mostró a favor de las investigaciones en la Comisión de Fiscalización y el Ministerio Público, dejando en claro que su futuro legal recién podrá tener otro panorama a partir del 29 de julio próximo; es decir, cuando deje Palacio de Gobierno.

Acusa de "comunistas y caviares" quienes saldrán a marchar contra José Jerí

Tal como es de conocimiento, la autodenominada 'Generación Z' convocó para este miércoles 28 de enero, a una marcha en el Centro de Lima contra el presidente José Jerí, exigiéndole su renuncia por el caso que ha puesto en tela de juicio su credibilidad ante la opinión pública.

En comparación con las movilizaciones llevadas a cabo el último trimestre del 2025, el llamado es ahora a nivel nacional, teniendo a la capital como punto de concentración. Sobre esta jornada prevista, Fernando Rospigliosi también fue crítico, al compararla con las marchas de noviembre del 2020 en contra del expresidente Manuel Merino.

"Me refiero a los comunistas y caviares (entre risas). En el año 2020 hicieron exactamente lo mismo, provocaron disturbios y ubicaron en la Presidencia de la República manera completamente irregular al señor Sagasti y en la Presidencia del Congreso a antiminera conocida como la señora Mirtha Vásquez", sostuvo.

De esta manera, el presidente del Congreso volvió a reafirmar su rechazo a las mocione de censura contra José Jerí y a las movilizaciones previstas para la siguiente semana.