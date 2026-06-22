Keiko Fujimori cuestiona denuncia de JP contra el canciller Carlos Pareja: "Un acto desesperado de política"

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció sobre la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja y afirmó que la acusación carece de sustento jurídico y probatorio.

Durante una declaración a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular cuestionó que la agrupación política haya impulsado la denuncia sin presentar evidencias que respalden sus cuestionamientos relacionados con los votos emitidos en el extranjero.

"Sí, a mí me parece que es una denuncia la cual no corresponde, porque no existe primero ninguna evidencia y en la audiencia la semana pasada cuando se les preguntó a los abogados de Juntos por el Perú cuáles eran las pruebas que ellos mostrarían para pedir la nulidad de los votos del extranjero, pues no mostraron ninguna", manifestó.

Las declaraciones se producen en medio del debate político generado por las acciones impulsadas contra el titular de Relaciones Exteriores, a quien se cuestiona por presuntas responsabilidades vinculadas al proceso electoral. Fujimori consideró que la ausencia de elementos probatorios debilita la denuncia y sostuvo que las acusaciones responden a intereses políticos.

Cuestiona las pruebas presentadas

La excandidata presidencial señaló que durante las audiencias realizadas recientemente los representantes legales de Juntos por el Perú no pudieron sustentar sus afirmaciones.

"No existe primero ninguna evidencia y en la audiencia la semana pasada cuando se les preguntó a los abogados de Juntos por el Perú cuáles eran las pruebas que ellos mostrarían para pedir la nulidad de los votos del extranjero, pues no mostraron ninguna", reiteró.

Para Fujimori, la controversia en torno a los votos emitidos fuera del país no cuenta con los elementos necesarios para justificar una acción constitucional contra el canciller. Asimismo, sostuvo que las instituciones deben actuar sobre la base de pruebas concretas y no por motivaciones políticas o partidarias.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La candidata presidencial cuestionó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú contra el canciller Carlos Pareja, calificándola como "un acto desesperado de política".



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Considera que la denuncia no prosperará

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que la acusación responde a una estrategia política y descartó que tenga futuro en el Parlamento.

"Entonces yo creo que esto sí es un acto desesperado de política y yo estoy segura que este Congreso o el próximo no hará caso a esta denuncia que no tiene propósito contra el canciller de la República", declaró.

Las declaraciones de Fujimori se producen en un contexto de creciente confrontación entre diversos sectores políticos, en el que las denuncias y cuestionamientos relacionados con el proceso electoral continúan generando debate.

La candidata insistió en que las instituciones deben actuar con responsabilidad y evitar decisiones basadas en acusaciones que, según indicó, no cuentan con sustento.

El pronunciamiento de Keiko Fujimori añade un nuevo capítulo a la controversia política en torno a la denuncia contra el canciller Carlos Pareja. Mientras las fuerzas políticas mantienen posiciones enfrentadas, el futuro de la acusación dependerá de las decisiones que adopten las instancias competentes y del sustento legal que pueda presentarse en las próximas etapas del proceso.