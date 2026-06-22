Keiko Fujimori propone restablecer relaciones diplomáticas con México tras elecciones presidenciales

22/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras los recientes resultados electorales en el país, Keiko Fujimori ha marcado una postura clara sobre la política exterior que implementará. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que su gestión tendrá como objetivo principal recomponer los lazos diplomáticos con México, los cuales se encuentran actualmente suspendidos.

La relación entre ambas naciones sufrió una fractura significativa en noviembre del 2025, tras la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político a Betssy Chávez. Esta medida fue tomada por las autoridades peruanas como una injerencia directa en los asuntos internos del Estado.

Prioridad sobre las diferencias ideológicas

Mediante una entrevista con exitosa, la lideresa naranja sostuvo que los intereses del Estado deben prevalecer sobre cualquier choque de posturas políticas. Según la candidata, el ánimo del país para el siguiente quinquenio será fortalecer la cooperación internacional, dejando de lado las barreras ideológicas que actualmente separan ambas naciones.

"El ánimo del Perú para el próximo quinquenio será fortalecer los lazos de amistad y cooperación con todos los países, más allá de las posturas que puedan separarnos", declaró.

Este enfoque busca consolidar la estabilidad regional a través de mecanismos como la Alianza del Pacífico. La candidata consideró que, a pesar de las críticas dadas anteriormente por el gobierno mexicano sobre la situación legal en el Perú, es necesario avanzar hacia un nuevo entendimiento común.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La candidata presidencial Keiko Fujimori aseguró que un eventual gobierno suyo buscará reforzar los lazos de amistad y cooperación con México, así como con el gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambas... pic.twitter.com/NgGJyYLzJq — Exitosa Noticias (@exitosape) June 22, 2026

Fujimori insiste en que ambos países comparten una historia de lazos de amistad que no deben verse truncados. La estrategia planteada sugiere que, pese a las visiones políticas opuestas, existen puntos de convergencia en el ámbito comercial y social que requieren atención inmediata y profesional.

El panorama diplomático actual

Por su parte, la presidente Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme, señalando anteriormente que no existían condiciones para restablecer el vínculo oficial con el Perú. La mandataria ha reiterado su respaldo al expresidente Pedro Castillo, calificando su proceso judicial como totalmente irregular.

Aunque el gobierno mexicano sostiene que no ha intervenido en decisiones políticas extranjeras, la realidad es que el diálogo bilateral se mantiene limitado desde finales del 2022. La expectativa ahora recae en cómo se manejará esta situación tras el desenlace de la jornada electoral.

Sheinbaum indica que las relaciones, permanecen como un punto aparte frente a las decisiones diplomáticas. La comunidad internacional observa atentamente estos movimientos, buscando señales que permitan destrabar una crisis diplomática que ya suma varios meses de vigencia.

Este escenario mantiene condenas judiciales impuestas a figuras como Pedro Castillo y Betssy Chávez. Según analistas, el camino hacia la normalización diplomática deberá incluir un intercambio de posturas que respete la soberanía nacional sin descuidar los acuerdos regionales anteriormente pactados entre ambos.