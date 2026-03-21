ONPE acatará fallo judicial y entregará a Fuerza Popular listas de electores de segunda vuelta 2021

21/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que acatará el fallo del Poder Judicial y entregará a Fuerza Popular las listas de electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. La decisión se produce tras ser notificada de la Resolución N.° 18 emitida por el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, en el marco de un proceso de habeas data iniciado por la organización política.

ONPE entregará listas electorales 2021 a Fuerza Popular

De acuerdo con lo dispuesto por el órgano judicial, la entrega de la información deberá realizarse respetando la protección de los datos personales. En ese sentido, se ordena excluir elementos sensibles como la fotografía, la firma manuscrita y la huella dactilar de los ciudadanos, garantizando así un equilibrio entre el acceso a la información y el respeto a la privacidad.

"La ONPE ratifica su voluntad de cumplir con los fallos judiciales, garantizando la protección de datos de los ciudadanos peruanos, política institucional que siempre ha respetado", indicaron.

En esa línea, la entidad explicó que las listas de electores son documentos fundamentales durante la jornada electoral, ya que permanecen en cada mesa de sufragio bajo custodia de los miembros de mesa. En ellas se consignan los nombres completos, números de DNI y otros datos que permiten identificar a los ciudadanos habilitados para votar.

ONPE sobre Elecciones 2021

Asimismo, se detalló que, tras emitir su voto, cada elector registra su firma y huella digital en estos documentos, lo que los convierte en material sensible que debe ser resguardado. Por ello, la ONPE reiteró que su manejo siempre ha estado sujeto a estrictos protocolos de seguridad, tanto durante como después de cada proceso electoral.

Para cumplir con la resolución, la institución aplicará un proceso de anonimización que implica la supresión de los datos sensibles antes de la entrega. Este procedimiento se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, asegurando que la información compartida no vulnere derechos fundamentales de los ciudadanos.

Finalmente, se informó que la solicitud de Fuerza Popular abarca listas correspondientes a mesas donde votaron más de 18 millones de ciudadanos. Mientras que la entrega digital se realizará en el más breve plazo, el formato físico implicará la certificación de cerca de dos millones y medio de páginas, cuyo costo deberá ser asumido por el partido solicitante.

Es así que, la ONPE cumplirá el mandato judicial y entregará las listas electorales solicitadas, aplicando medidas de protección de datos. El proceso incluirá versiones digitales y físicas, estas últimas con un alto costo asumido por Fuerza Popular, reafirmando así el respeto institucional a las decisiones del Poder Judicial.

Es así que, la ONPE cumplirá el mandato judicial y entregará las listas electorales solicitadas, aplicando medidas de protección de datos. El proceso incluirá versiones digitales y físicas, estas últimas con un alto costo asumido por Fuerza Popular, reafirmando así el respeto institucional a las decisiones del Poder Judicial.



