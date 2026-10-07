Ministro de Cultura Alberto Beingolea afirma que el Gobierno trabajará "con o sin las facultades" legislativas

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea , manifestó su inconformidad frente a la reciente decisión de la Cámara de Diputados. Ante ello, el funcionario mencionó que la aprobación de una parte sobre el paquete de facultades exigidas es insuficiente.

No obstante, el titular del sector dejó en claro que el gobierno no detendrá sus funciones por este impase. Garantizó que las labores preventivas enfocadas en la seguridad ciudadana y la emergencia climática continuarán su curso. Además, el Gobierno central reafirmó su compromiso para lograr reactivación económica.

Ministro demanda visión conjunta

Beingolea señaló que el Gobierno debe tener una visión integral en lugar de fragmentar sus acciones entre la seguridad, la prevención frente al fenómeno de El Niño y la reactivación económica. Califica contraproducente que en el Parlamento se origine estas divisiones.

"La mirada del país no puede ser a través de compartimentos estancos. No es que hasta aquí llega la seguridad, y por este lado tenemos El Niño, y por este la reactivación económica, es todo junto. O sea, la visión es global", declaró Alberto Beingolea, ministro de Cultura.

Gobierno trabajará "con o sin facultades"

La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre el dictamen que delega facultades legislativas al Ejecutivo por un plazo de 90 días calendario únicamente en materias vinculadas con seguridad ciudadana y fenómeno El Niño. La iniciativa obtuvo 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones y deberá continuar su trámite en el Senado. El texto comprende 20 ítems, frente a los 66 incluidos en el pedido inicial del Gobierno.

Ante ello, Beingolea aseguró que el Poder Ejecutivo seguirá adelante con sus planes y medidas, sin importar cuál sea el desenlace de la solicitud de facultades legislativas .

"Con o sin facultades, este gobierno va a seguir luchando contra la corrupción, va a seguir enfrentando los embates del fenómeno de El Niño, y va a seguir trabajando en procura de mejorar la situación económica de todos los peruanos", mencionó el ministro.

Por su parte, el Ejecutivo esperará la revisión del documento en el Senado, confiando en que se otorguen las herramientas necesarias que potencien la operatividad de sus ministerios.

Por último, explicó que dichos mecanismos resultan indispensables para implementar de manera conjunta un paquete de medidas orientado a agilizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión.