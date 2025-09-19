Delia Espinoza: "Tarde o temprano la verdad se va a conocer, el poder no dura para siempre"

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, brindó una nueva conferencia de prensa a puertas de lo que sería la suspensión de su cargo por los próximos 6 meses. La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró, entre otros temas, que a pesar de esta decisión, no claudicará en su lucha contra la corrupción dentro de las altas esferas del gobierno.

Delia Espinoza arremete contra la JNJ

Durante su extenso pronunciamiento, la mandamás de la Fiscalía cuestionó duramente la intención de la Junta Nacional de Justicia que en breve votará para saber si suspende o no a Espinoza. Según expresó, todo este problema sería evitado si llegara a un acuerdo con los sectores opositores a los cuales investiga y que estarían orquestando una especie de complot para sacarla del juego.

Además, exigió a la JNJ a respetar la autonomía del Ministerio Público y que pueda prevalecer el estado de derecho. Seguidamente, señaló que tiene por su vida ya que es un ser humano como cualquier otro.

"Yo podría estar tranquila si es que pacto, pero nunca voy a pactar y estas son las consecuencias que debo afrontar y las voy a seguir afrontando, solo pido respeto a la legalidad. Señores de la Junta Nacional de Justicia respeten el estado de derecho, respeten la autonomía del Ministerio Público", indicó.

El poder no dura para siempre

En esa misma línea, Delia Espinoza manifestó su evidente incomodidad respecto a lo que considera una vulneración del Ministerio Público ya que nunca antes se había visto una situación similar. A su vez, indicó que la opinión pública y la ciudadanía tienen conocimiento de lo que está pasando por lo le envió un contundente mensaje a sus opositores.

"Esto es algo histórico, jamás se ha visto en el Ministerio Público que haya un atropello de semejante naturaleza. Tarde o temprano la verdad se va a conocer, el poder no dura para siempre y la gente sabe lo que está pasando, todos saben lo que está ocurriendo", añadió.

Es importante precisar que, este último jueves 18 de septiembre, la fiscal de la Nación presentó un pedido de ilegalidad contra el partido Fuerza Popular alegando una presunta inconducta antidemocrática, además de otras irregularidades.

En resumen, Delia Espinoza, fiscal de la Nación, envió un mensaje a sus opositores asegurando que el poder no dura para siempre y que la gente pronto sabrá toda la verdad. Esto se da en el marco de su posible suspensión del cargo por parte de la JNJ.