Caso Golpe de Estado: Congreso debate hoy pedido de inhabilitación contra Betssy Chávez y Willy Huerta

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Comisión Permanente del Congreso de la República debatirá desde las 9:00 a. m. de hoy, jueves 20 de noviembre, el informe final que propone la inhabilitación por 10 años de la administración pública contra los exministros Betssy Chávez Chino y Willy Huerta Olivas por su presunta participación en el caso 'golpe de Estado'.

Vale mencionar que, las denuncias constitucionales N.º 547 y 575, interpuestas por los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País), respectivamente, fueron aprobadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 7 de noviembre.

Imputaciones:

De acuerdo con lo formulado por el Parlamento, a los exfuncionarios se les atribuye sendas infracciones constitucionales por su presunta vinculación en el mensaje a la nación que ofreciera el expresidente Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre del 2022.

Como se recuerda, el entonces jefe de Estado anunció la disolución del Legislativo, la instauración de un "gobierno de emergencia excepcional" que gobernaría mediante decretos ley y la reorganización del sistema de justicia; es decir, del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Por este caso, ambos son también procesados por el Poder Judicial en el marco del juicio oral que está llegando a su punto final, tras la presentación de los alegatos de las partes. Desde el Ministerio Público solicitaron una pena que oscila entre los 15 y 25 años de cárcel efectiva.

Requerimiento contra Pedro Castillo es postergado

Pese a que fuera debidamente notificado hace una semana por el Congreso, la diligencia de este jueves no contará con la participación del exmandatario, quien alegó no tener abogado defensor, así lo confirmó el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular).

"El señor Castillo ha pedido que se reprograme su presentación porque dice que no tiene abogado, a pesar de que fue notificado la semana pasada y le daba tiempo para conseguir uno. En el caso de Pedro Castillo, su presentación ante la Comisión Permanente va a ser reprogramada para la siguiente semana", comentó.

Sobre el citado caso, la Fiscalía reconfirmó su pedido de imponerle 34 años de cárcel; no obstante de ser también sentenciado por el presunto delito de conspiración, podría recibir 19 años de pena privativa de la libertad.

El grupo parlamentario continúa investigando el caso que intentó quebrar el orden constitucional en el Perú , teniendo como antecedente que este propio Parlamento no pudo inhabilitar por el mismo caso a la ex primera ministra en su sesión del miércoles 19 de noviembre.