Dina Boluarte ya no es presidenta: ¿Podría postular en las elecciones 2026 pese a haber sido vacada?

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Dina Boluarte ya no ocupa el sillón presidencial tras ser vacada por el Congreso, pero su futuro político aún genera curiosidad. A pocos meses de las Elecciones Generales del 2026, las preguntas sobre si volverá a la política empiezan a crecer ¿Podría postular pese a haber sido destituida del cargo?

¿Dina Boluarte en las elecciones 2026?

Según el abogado y especialista en temas electorales José Naupari, la vacancia no le impide a Dina Boluarte postular a un cargo político.

El experto explicó que, en caso la exjefa de Estado renuncie o haya sido vacada antes del 13 de octubre, tiene la puerta abierta para candidatear en los comicios generales del 2026, especialmente a una curul en el Congreso bicameral.

José Naupari recordó además que Dina Boluarte Zegarra renunció a Perú Libre en 2022, el partido con el que llegó al poder junto a Pedro Castillo.

Esa renuncia, registrada oficialmente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), deja en claro que actualmente no tiene militancia activa. Sin embargo, eso no sería impedimento para tentar un puesto legislativo.

El especialista precisó que, para postular a la Presidencia de la República, la exmandataria tendría que haber estado afiliada a algún partido desde el 12 de julio de 2024, ya que la normativa electoral no permite designaciones directas en una fórmula presidencial.

" Para el Congreso, sí puede postular . Si es que renuncia o la vacan antes del 13 (de octubre). Para la presidencia, tendría que estar afiliada desde el 12 de julio del 2024 a algún partido ", explicó Naupari al diario Gestión.

Vacancia no equivale a inhabilitación

Uno de los puntos más debatidos tras la salida de Dina Boluarte del poder fue la figura de la "incapacidad moral permanente", motivo que se utilizó para aprobar su vacancia en el Congreso. Sin embargo, según el especialista en derecho electoral José Tello, esa causal no implica que haya sido inhabilitada políticamente.

José Tello sostuvo que "no hay problema" para que Dina Boluarte aspire a un cargo en las elecciones del 2026, ya que no se le ha restringido su derecho político a postular. Aclaró que la vacancia no equivale a una sanción de inhabilitación y que, para ello, tendría que haberse impulsado un juicio político, lo cual no ocurrió.

Como ejemplo, recordó el caso del expresidente Martín Vizcarra, cuya inhabilitación se produjo mucho después de haber sido vacado.

" Dina Boluarte puede postular al Senado o un cargo como diputada . Puede ir como invitada así no tenga ninguna militancia. El invitado no pasa por elección interna. Allí no tendría problemas para postular", puntualizó José Tello.

Con la vacancia consumada, Dina Boluarte cierra su etapa como presidenta, aunque no necesariamente su presencia en la política peruana. Pese a haber sido destituida, la legislación vigente no le prohíbe postular en las elecciones del 2026.