Pedro Castillo reconoce que le entregó su sombrero a Roberto Sánchez para que lo represente en la campaña presidencial

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente Pedro Castillo Terrones envió un mensaje a través de sus redes sociales hoy, domingo 29 de marzo, sobre la polémica generada durante la última semana por el uso de su sombrero a manos del candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino.

Como se recuerda, durante la segunda ronda de debates presidenciales llevada a cabo el martes 24 de marzo, el también exministro de Comercio Exterior llevó consigo la prenda que caracterizó la campaña presidencial de 2021.

Entrega de sombrero fue que lo represente en la "Ruta Castillista"

Desde el penal de Barbadillo, el exmandatario salió a criticar a los medios de comunicación, candidatos de derecha "disfrazados de izquierda" y a los "traidores" de Perú Libre, por emprender una supuesta campaña de desprestigio en contra de Sánchez Palomino.

En ese sentido, Castillo no solo recordó que encabezó la alianza política que integran los partidos políticos Juntos por el Pueblo y Juntos por el Perú con miras a la actual campaña electoral, también destacó la hermandad y lealtad de su exministro y como muestra de los lazos existentes entre ambos, reconoció que él mismo le entregó su sombrero para que pueda tener éxito este domingo 12 de abril.

"Entregué mi sombrero a nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez para que, en mi representación, recorra la Ruta Castillista rumbo a Palacio de Gobierno (...) Roberto, gracias por cuidar mi sombrero. Saluda y de mi parte abraza a nuestro querido pueblo. Hazles saber que pronto estaré con ellos", expresó el expresidente para sus redes sociales.

Descarados y sinvergüenzas son los verdugos del pueblo, que conspiraron contra la voluntad popular y dieron el golpe de estado contra mi gobierno.



Hoy estos mismos, con sus candidatos, su prensa mercenaria, sus cuentas trolls, junto a los traidores de Perú Libre y otros... pic.twitter.com/N9YhDGZFay — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 29, 2026

¿Qué dijo Roberto Sánchez?

En una entrevista brindada al programa "Hablemos Claro", el pasado miércoles 25 de marzo, Roberto Sánchez Palomino fue consultado sobre el uso del sombrero en el debate presidencial, respondiendo que lo lleva puesto "con mucho respeto, cariño y afecto" por ser un símbolo de ambos en su intención de "refundar la patria".

"Es el sombrero personal del presidente Pedro Castillo Terrones y me lo ha dado en un gesto, precisamente de nuestro acuerdo político por refundar la patria, por este grito de identidad que dice: 'basta de desprecio, basta de exclusión'. Los pueblos también quieren sentirse peruanos de primer nivel en este Perú", sostuvo a Exitosa.

Cabe señalar que, el respaldo de Pedro Castillo se da en medio de su condena a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de golpe de Estado, en diciembre de 2022.

Asimismo, deberá pagar una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado, junto a los otros tres condenados: Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta Olivas.

Desde esta facción de la izquierda buscan regresar al poder, tal como ocurrió hace cinco años. Roberto Sánchez se juega sus últimas cartas para llegar como mínimo a la segunda vuelta electoral, con la sombra de Pedro Castillo de su lado.