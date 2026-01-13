ATU y el Callao acuerdan llegada del Metropolitano y el Corredor Rojo al primer puerto: Esto se sabe

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de mejorar la conectividad entre la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana, el alcalde provincial, Pedro Spadaro Phillips, y el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar alternativas de transporte masivo en beneficio del "Primer Puerto".

En ese sentido, fueron presentadas tres propuestas técnicas orientadas a mejorar la conectividad y el transporte público en la región Callao, entre las que destacan, la llegada del Metropolitano, la ampliación del Corredor Rojo y la articulación de estos proyectos con la futura Línea 7 del Metro de Lima.

Corredor Rosado llegará al Callao

De acuerdo con lo expuesto por el burgomaestre provincial del Callao, la iniciativa más próxima a hacerse realidad (corto plazo) es la implementación del servicio del "corredor Rosado", el cual propone la segregación de carriles en los ejes Venezuela-Grau, Bertello-Carlos Izaguirre y Tomás Valle, alcanzando una extensión aproximada de 20 kilómetros.

Es importante precisar que, dicha intervención tendría un plazo de implementación de tres meses, permitiéndole reducir los tiempos de viaje a los usuarios qua a diario entre y salen y se movilizan al interior del Callao.

Para el Callao están previstos los corredores y hay ese corredor Rosado y estas vías que pueden utilizarse de manera rápida. Hoy día, gracias al esfuerzo de la Municipalidad del Callao, estas vías están entrando a disposición. Por supuesto, nosotros al pedido del señor alcalde, pues vamos a darle servicio rápidamente, y así es que vamos a empezar este nivel de implementación", aseveró el titular de la ATU.

De manera complementaria, también se evaluó la incorporación de los servicios alimentadores del Metropolitano, los cuales ingresarían al Callao a través de las avenidas Tomás Valle, Carlos Izaguirre y Los Alisos, con un recorrido total proyectado de 13,7 kilómetros.

Otras propuestas en beneficio de la región Callao

Dentro de la reunión sostenida, también se presentó la propuesta de implementación del Corredor Amarillo, servicio que recorrería las avenidas 225 y Topógrafos, con una extensión de 7,2 kilómetros, orientado a mejorar la conectividad en el distrito de Ventanilla, entre los años 2027-2028.

La tercera alternativa, de largo plazo, corresponde a la Ruta Verde, prevista para los años 2029-2030, que contempla la incorporación de buses eléctricos en los ejes Óscar R. Benavides, Nicolás de Piérola y Miguel Grau, a lo largo de 25 kilómetros.

Para el desarrollo de estas propuestas, las autoridades coincidieron en la necesidad de ejecutar proyectos de infraestructura vial complementarios, como el mejoramiento de la prolongación Naranjal en el tramo Néstor Gambetta-Paramonga, la optimización de ejes viales existentes, la construcción del puente Naranjal-Chillón y la mejora de intersecciones en la avenida Néstor Gambetta.

Dichas iniciativas se encuentran dentro del Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao, el cual considera la futura Línea 7 del Metro de Lima como un proyecto de largo plazo, la cual conectará los distritos de Ancón y Ventanilla.

De esta manera, las partes aseguraron que seguirán trabajando articuladamente con miras a ofrecer un transporte público integrado y eficiente para el Callao.