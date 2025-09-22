Perú en la ONU: Dina Boluarte participa en la 80.° sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, se encuentra participando en la 80.° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su viaje a Estados Unidos (EE. UU.). Según se conoció, la mandataria participa en la ceremonia de apertura de este evento mundial, como inicio de sus actividades oficiales.

Acompañada de canciller Elmer Schialer

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la Presidencia del Perú brindó breves detalles sobre la asistencia de Boluarte a la primera actividad programada llevada a cabo este lunes 22 de septiembre en Nueva York.

"El Perú está presente en la 80.° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestro país participa en la ceremonia de apertura de este evento mundial, como inicio de sus actividades oficiales", escribieron en sus redes sociales, este lunes 22 de septiembre.

De tal modo, se conoció que Boluarte llegó a la ceremonia acompañada del canciller Elmer Schialer. Según la fotografía publicada por Presidencia, Boluarte asistió al evento luciendo un vestido color palo rosa y el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores un ter color azul oscuro y un maletín.

También se contó con la presencia de la delegación oficial peruana. Es así que se dio inicio a la reunión de alto nivel para conmemorar el 80.° aniversario de las Naciones Unidas, motivo por el que Boluarte solicitó permiso al Congreso para viajar del domingo 21 hasta el jueves 25 de septiembre a Estados Unidos.

En tal sentido, indicaron que el evento fue liderado por la titular de la Asamblea de las Naciones Unidas, Annalena Baerbock, quien resaltó el "compromiso" al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Es así que bajo el lema "Juntas y juntos somos mejores", en Nueva York, se dio inicio al evento en donde asisten autoridades de distintos países.

Agenda presidencial de Dina Boluarte

Cabe mencionar que, según su agenda de trabajo, la mandataria Boluarte mantendrá reuniones bilaterales con autoridades de diferentes países e inversionistas extranjeros. Este lunes 22 se ejecuta la reunión de alto nivel para conmemorar el 80.° aniversario de las Naciones Unidas donde participa la jefa de Estado junto a otros miembros globales

Posteriormente, se dará paso a la reunión de alto nivel por el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. En este encuentro, Boluarte daría un discurso acerca de la igualdad de género y empoderamiento femenino. La tercera reunión sería un encuentro con empresarios iberoamericanos organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Es así que, la presidenta Dina Boluarte viene participando en la 80.° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se espera su asistencia a los demás eventos.