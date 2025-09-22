Excanciller sobre viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Debería decir la visión de la política exterior peruana"

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay se pronunció sobre la participación de la presidenta Dina Boluarte en la Asamblea General de la ONU durante su viaje en Estados Unidos (EE. UU.). Según señaló, esta es una oportunidad para que la mandataria exponga la visión de la política exterior peruana.

Sobre temas que Boluarte debería tocar

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) brindó detalles sobre la 80.° sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, motivo por el cual la mandataria Boluarte Zegarra solicitó permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos.

"Yo creo que, es una enorme oportunidad, extraordinario momento para que (Dina Boluarte) pudiera decir al mundo entero cuál es su visión de la política exterior peruana en relación a temas específicos", dijo a nuestro medio.

De tal modo, Rodríguez Mackay consideró que Boluarte Zegarra debería hablar sobre temas como el Sistema Supranacional Interamericano, el Pacto de San José de Costa Rica, y también tendría que aclarar las muertes en protestas ocurridas entre 2022 y 2023; ello con la finalidad de decirle al mundo cuál es la situación real del Perú.

En tal sentido, cuestionó la posibilidad de que la presidenta continúe la idea anunciada por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en Ginebra, en donde dijo que se evalúa aún la posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Asimismo, abrió la posibilidad de que Boluarte anuncie en dichas actividades, a decisión histórica del retiro.

Agenda presidencial

Cabe mencionar que, según su agenda de trabajo, la mandataria Boluarte mantendrá reuniones bilaterales con autoridades de diferentes países e inversionistas extranjeros. Este lunes 22 se dará la reunión de alto nivel para conmemorar el 80.° aniversario de las Naciones Unidas donde participará la jefa de Estado junto a otros miembros globales

Posteriormente, se dará paso a la reunión de alto nivel por el 30.° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. En este encuentro, Boluarte daría un discurso acerca de la igualdad de género y empoderamiento femenino. La tercera reunión sería un encuentro con empresarios iberoamericanos organizado por Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Finalmente, el excanciller Miguel Rodríguez Mackay explicó la agenda de la presidenta Dina Boluarte y recordó cuáles son los debas que debe tocar la mandataria durante las actividades a las que asistirá en Estados Unidos.