PJ admite demanda que busca anular la candidatura oficial de Rafael López Aliaga por presunta reelección encubierta

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de hábeas corpus que busca dejar sin efecto la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Renovación Popular, al considerar que esta podría permitirle volver a la Alcaldía de Lima pese a la prohibición de reelección inmediata.

La demanda también comprende al Jurado Electoral Especial de Lima Centro y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, la decisión judicial no implica que la postulación haya sido anulada ni que exista un fallo definitivo sobre el caso.

¿Por qué buscan anular la candidatura de Rafael López Aliaga?

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite una demanda de hábeas corpus presentada por el abogado Antonio Salazar Oliver, quien cuestiona la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima Metropolitana por Renovación Popular, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según los argumentos expuestos en el recurso, esta postulación constituiría una presunta estrategia de reelección encubierta, debido a que López Aliaga podría volver a ocupar la Alcaldía de Lima pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.

El cuestionamiento se relaciona con la renuncia del candidato que inicialmente encabezaba la lista de Renovación Popular para la alcaldía. El demandante sostiene que, tras ese cambio, la postulación de López Aliaga como primer regidor podría permitirle acceder nuevamente al sillón municipal durante el periodo 2027-2030.

Por ello, el recurso solicita que se declaren nulas tres resoluciones electorales: la que admitió su candidatura, la que declaró improcedente una tacha presentada en su contra y la decisión del JNE que declaró infundada la apelación relacionada con ese cuestionamiento.

La demanda también sostiene que las autoridades electorales habrían vulnerado principios vinculados con la legalidad y el debido proceso al permitir que la candidatura continuara en carrera. Estas afirmaciones corresponden a la posición del demandante y todavía deben ser evaluadas judicialmente.

¿Qué pasará con la demanda contra el candidato de Renovación Popular?

Además de López Aliaga, el recurso está dirigido contra el Jurado Electoral Especial de Lima Centro y el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Roberto Burneo. El demandante cuestiona las decisiones que permitieron la inscripción del candidato y rechazaron los pedidos previos para impedir su participación electoral.

Como parte del procedimiento, el juzgado dispuso notificar al candidato y al procurador público del JNE para que conozcan los argumentos presentados y puedan responder dentro del plazo legal correspondiente. El órgano judicial podrá emitir un pronunciamiento con los actuados si se cumple el apercibimiento establecido.

La controversia judicial podría tener implicancias sobre la situación electoral de López Aliaga, pero cualquier efecto dependerá de lo que resuelva el juzgado y de las decisiones que correspondan a las autoridades electorales.

En conclusión, la admisión del hábeas corpus abre una nueva etapa en el cuestionamiento a la candidatura de Rafael López Aliaga por presunta reelección encubierta. No obstante, mientras no exista una decisión sobre el fondo de la demanda, las acusaciones no constituyen una declaración judicial de ilegalidad ni significan que su postulación haya quedado anulada.