Premier Arana responde por izamiento de bandera colombiana en Santa Rosa: "Vamos a defender la soberanía"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El premier Eduardo Arana rechazó que sujetos no identificados colocaran una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, en Loreto, y aseguró que el Gobierno defenderá la soberanía peruana sobre esta jurisdicción.

Eduardo Arana alza su voz

En declaraciones a la prensa, el primer ministro se pronunció de manera enfática y directa, señalando que desde el Ejecutivo mantienen una postura firme y definida, dejando las acciones diplomáticas a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, para evitar una politización del tema.

"Yo lo que le puedo decir es lo siguiente, y a la ciudadanía: que desde su gobierno, el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte y del Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente", declaró.

En esa línea, recalcó que las acciones se ejecutarán siempre bajo la premisa de defender los intereses del Perú, subrayando que el tema no debe pasar a mayores, sino que debe solucionarse en los ámbitos correspondientes.

Cancillería opina sobre bandera colombiana en territorio peruano

La tensión en Santa Rosa vuelve a ser un tema preocupante. Este lunes 11 de agosto, se reportó que una bandera colombiana fue izada en territorio peruano en la triple frontera. El hecho ocurre tras las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que el Gobierno peruano habría tomado una parte de su área de manera irregular "violando el tratado del Río de Janeiro" e incluso, aseguró que "no reconocía autoridades de Perú" en la isla.

La presencia de esta bandera extranjera causó gran impacto en la ciudadanía y en el ámbito político. Ante este incidente, que generó un clima de controversia y malestar en la sociedad peruana, así como en los distintos poderes del Estado, la Cancillería lanzó recién un comunicado oficial 033-25 sobre el tema a la 1:27 p.m.

"Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona", expresó la entidad estatal.

📄Comunicado Oficial 033-25: Sobre colocación de bandera colombiana en la isla Chinería, distrito de Santa Rosa de Loreto.



👉https://t.co/sY5k4X4VZQ pic.twitter.com/gxPUAQ3pIM — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 11, 2025

Bandera colombiana es izada en Santa Rosa

De acuerdo a información obtenida por Exitosa, fueron los propios pobladores peruanos quienes, a bordo de una embarcación fluvial, dieron aviso sobre la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano.

En el video se visualiza a otra embarcación intentando rápidamente retirarse del lugar en donde colocaron el emblema colombiano. Al observar ello, los pobladores de Santa Rosa interceptaron a los cuatro pasajeros a bordo e inmediatamente, los cuestionaron sobre el hecho.

En diálogo con el programa 'Hablemos Claro', el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, precisó que el material audiovisual fue grabado por el presidente de la Asociación de Transportistas de dicha localidad. Tras la denuncia, se dio a conocer que horas más tarde, se llevó a cabo el retiro del símbolo patrio de Colombia.

En un siguiente video, se ve cómo la bandera era retirada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como el encargado de la Municipalidad de Santa Rosa.

De esta manera, se conoció que el primer ministro Eduardo Arana rechazó el izamiento de la bandera colombiana en territorio peruano, en el distrito de Santa Rosa.