Rospigliosi: Comisión de Constitución evaluará nueva ley orgánica del MP mediante una mesa técnica

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, anunció que el próximo jueves 23 de abril se llevará a cabo una mesa técnica para analizar la propuesta de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público (Proyecto de Ley N.° 14224/2025-MP). La iniciativa pretende actualizar el marco legal vigente desde 1981.

Iniciativa legislativa se discutirá el 23 de abril

El titular del Legislativo informó que el proyecto de nueva ley orgánica del MP será debatida mediante una mesa técnica clave que se desarrollará en la Comisión de Constitución y Reglamento. La reunión contará con la participación de especialistas que se encargarán de revisar los pormenores técnicos de la reforma.

"Esta propuesta legislativa busca mejorar la relación entre la Policía y la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia", afirmó el legislador en declaraciones a los periodistas desde el Hall de los ´Pasos Perdidos.

El presidente del Congreso también informó que planteó algunas observaciones a la referida propuesta legislativa en la misma Comisión de Constitución y, finalmente, resaltó la necesidad de su aprobación a fin de fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Como ustedes saben la Ley 32130, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, determinó que la Policía es la que realiza las investigaciones y el Ministerio Público quien procesa a los delincuentes. Es muy importante (esta ley) y el fiscal de la nación tiene el respaldo para que este proyecto prospere", comentó.

Voto de confianza al gabinete Arroyo

Este jueves 16 de abril, el Pleno del Congreso es escenario de la discusión en torno al voto de confianza al gabinete ministerial del premier Luis Arroyo Sánchez. En la sesión, que inició esta mañana a las 10:00 a.m., el titular de la PCM deberá exponer ante el Parlamento sus lineamientos para el tramo final del gobierno de transición, así como las metas a cumplir en este corto periodo.

En su intervención ante el Pleno, Luis Enrique Arroyo, acompañado de sus 19 ministros, señaló que su discurso estará enfocado en tres políticas centrales, que son seguridad, economía y transición política. Tras la exposición de sus puntos, se procederá a la discusión sobre si otorgarle o no la investidura y permitirle presidir el gabinete ministerial en lo que resta del gobierno.

Mientras el Congreso se encuentra discutiendo el voto de confianza al premier Luis Enrique Arroyo, su máximo representante declaró a la prensa que la próxima semana se evaluarán los detalles técnicos de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.