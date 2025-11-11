Francisco Diez Canseco propone la creación del Consejo Nacional de Moral Pública: "Limpiarán a la PNP, Fiscalía y PJ"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El líder y precandidato presidencial de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, en entrevista exclusiva con Exitosa, propuso la creación del Consejo Nacional de Moral Pública para combatir la corrupción en el Estado. Además, indicó que, como su "primera misión", "limpiarán de corruptos a la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE.

Francisco Diez Canseco y su lucha contra la corrupción

Las Elecciones Generales 2026 están cada vez más cerca. En ese marco, uno de los personajes políticos que se encuentran dentro de la contienda política electoral para ser el nuevo presidente de la República del Perú, Francisco Diez Canseco, no dudó en revelar en conversación con el programa 'Hablemos Claro', algunos principales puntos de su plan de gobierno de ser elegido.

El político, que lanza su candidatura con el partido Perú Acción, subrayó que, como su "primera misión", su eventual gobierno se concentraría en limpiar la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. ¿Cómo? A través, de la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo que sería "autónomo e integrado por personas probadamente intachables".

"Creando el Consejo Nacional de Moral Pública (...), investigaremos la trayectoria (...) como hacen en EE. UU. que designan a un miembro de la Corte Suprema vitalicio, ya no lo pueden sacar. Vamos a hacer es un referéndum popular. El pueblo que se pronuncie y elija a tres miembros de la nómina y ellos tendrán la primera misión de limpiar de corruptos a la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el INPE", explicó.

Propuestas con miras a las Elecciones 2026

Francisco Diez Canseco sostuvo, ante las cámaras de Exitosa, que su propuesta electoral tiene como precedente un caso de Singapur, donde se creó un organismo con plenos poderes.

En ese marco, agregó que de ganar las elecciones, el primer día al mando del Poder Ejecutivo, lo primero que hará será "expedir un decreto de urgencia habilitado por el artículo 118 de la Constitución para crear con los poderes que pueda tener el Consejo Nacional de Moral Pública mientras se tramita en el Congreso las reformas constitucionales que se requieran".

"Queremos un Gobierno de control externo que no esté contaminado y que esté integrado por gente probadamente intachable y personas con capacidad bien preparada, que entren a dar la batalla", acotó el líder de Perú Acción.

¿Perú se retirará del SIDH?

Finalmente, el precandidato presidencial de Perú Acción sostuvo que está a favor de que el país se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de que se aplique la pena de muerte a presidentes corruptos.

Con ello, el precandidato presidencial de Perú Acción, Francisco Diez Canseco, en diálogo con Exitosa, dejó en claro su objetivo de buscar un cambio en el Poder Judicial, la PNP, la Fiscalía y el INPE par erradicar la corrupción dentro de esas instituciones del Estado y restaurar la confianza pública.