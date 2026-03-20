SUTEP ha leído planes de Gobierno: "Ninguno aterriza en propuestas concretas en educación", indica Lucio Castro

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) , Lucio Castro, señaló que el sindicato ha leído las propuestas en educación de varias agrupaciones políticas que se presentan. Manifestó que ninguna ofrece ideas concretas, como en infraestructura.

Ningún plan de Gobierno convence al SUTEP

Lucio Castro, representante del SUTEP, indicó que el sindicato está informado con los planes de Gobierno presentados por los 38 partidos políticos a competir el próximo 12 de abril.

Indican que ya han mantenido conversaciones con partidos políticos entre los que se encuentran Alianza Para el Progreso (APP), Renovación Popular (RP), entre otros. Indicó que la candidata presidencial Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) ha suscrito un compromiso en donde asume las propuestas del frente social y del Magisterio. "Queremos candidatos que reconozcan al Magisterio que enfrenten los problemas de la educación", indica.

Precisó que solo dos o tres agrupaciones políticas que tienen una "mirada más atenta" en el sector de educación. Sin embargo, estas propuestas cuentan aún con muchos déficits que el SUTEP cuestiona.

"Hay dos o tres organizaciones que presentan mirada más atenta por la educación, pero ninguno aterriza en propuestas concretas frente al tema, por ejemplo, de infraestructura", precisó.

Indicó que muchas de las propuestas gubernamentales para el sector educativo que "lejos de aumentar el presupuesto, lo han disminuido", yendo en contra de las propuestas consideradas por el sindicato.

En ese sentido, Castro recomienda a las agrupaciones que aún están desarrollando sus propuestas que ofrezcan resoluciones en función de la realidad del país enfocadas en brindar soluciones en infraestructura, tecnología, alimentación y capacitaciones de docentes.

Exigen mayor presupuesto para la educación

El representante de SUTEP indicó que el aumento en presupuesto no solo busca el aumento de pensiones para los educadores, sino que sí se enfocan en tener como prioridad al alumnado.

También reconocen ser responsables de parte de los resultados ineficaces en el sector, mas precisan que se trata de una responsabilidad compartida con el Estado, el cual no cumple con su parte. "Hay un Gobierno que desatiende una demanda para tener un mínimo de calidad de vida en los alumnos", asevera.