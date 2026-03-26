"Un monstruo de dos cabezas": Mesías Guevara señala que RLA y Keiko son un peligro para el país

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara Amasifuén, estuvo este jueves 26 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el también excongresista fue muy crítico de los también aspirantes a llegar a Palacio de Gobierno, Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, principalmente esta última, al considerarla responsable de la crisis política que atraviesa permanentemente el Perú desde 2016, al no aceptar su derrota en la campaña presidencial de aquel año ante Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

"Va a ser muy difícil que se diferencien"

El exgobernador regional de Cajamarca estuvo frente a frente con la lideresa de Fuerza Popular en la tercera jornada del debate presidencial que se desarrolló anoche en San Borja. A 12 horas del encuentro, Guevara Amasifuén se ratificó en decir que la candidata presidencial ha estado gobernando desde el Congreso durante los últimos 10 años.

Sobre su papel en este último quinquenio, expresó que su partido en alianza con Avanza País y Renovación Popular han dirigido en conjunto de manera negativa al país, reconociéndolos como parte del "pacto mafioso". Asimismo, señaló que la relación de Fujimori con Rafael López Aliaga tiene un solo fin: "ver al Perú como un motín".

"Es un cuerpo con dos cabezas y ahora se ve eso reflejado en las encuestas, por eso están arriba, porque representan a ese mismo sector. Va a ser muy difícil que se diferencien (...) para mí ellos son lo mismo y son un peligro para el país los dos", acusó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En declaraciones para Exitosa, el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó a Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, a quienes calificó como "un monstruo de dos cabezas". "Son un peligro para el país", afirmó.



📻 95.5 FM

📡 6.1... pic.twitter.com/gGJL9XSBnb — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

Aclara por qué le dijo: "te voy a 'papear'" en el debate presidencial

Uno de los momentos de mayor polémica durante el debate presidencial del miércoles 25 de marzo, fue cuando el candidato del Partido Morado le dijo a Keiko Fujimori que la iba a 'papear'. En ese sentido, reconoció que el término pertenece al vocabulario juvenil, el cual fue aclarado en nuestro medio.

"Ese es el argot digital que ahora se maneja, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes tienen unas jergas impresionantes. 'Papear' es de humillar, es de dejar mal. Es decir: te voy a demoler (...) parece que la señora no entendí, se quedó con esa palabra nada más", mencionó.

Sobre dónde adquirió dicho conocimiento, Mesías Guevara reveló que fue en un debate organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando un grupo de jóvenes se le acercó y le dijeron: "por si acaso, cuando te digan 'ghostear', tienes que decir 'papear'", reveló.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, explicó por qué le dijo a su contendora, Keiko Fujimori, que la iba a "papear" durante el debate. "Parece que la señora no ha entendido", mencionó.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/ZLQKd0VKyF — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

El candidato presidencial expresó así su posición sobre Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y el término viral que le expresó hace unas horas a nivel nacional.