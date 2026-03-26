Candidata de Perú Libre critica al TC por no resolver a tiempo el habeas corpus de Vladimir Cerrón para que vaya al debate

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata a la Cámara de Diputados por el partido político Perú Libre, Patricia Carrillo Risco, estuvo este jueves 26 de marzo en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", la también abogada con especialización en Gestión Pública y Derecho Administrativo se refirió sobre la ausencia de su líder político, Vladimir Cerrón Rojas, en el debate presidencial del martes 24, responsabilizando directamente al Tribunal Constitucional (TC) de impedir su participación en la jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Una justicia que tarda no es justicia"

Pese a estar prófugo de la justicia desde octubre de 2023, la aspirante a ser diputada lamentó que el también exgobernador regional de Junín no haya podido ser parte de la ronda de debates para que exponga su plan de gobierno.

Es importante señalar que, el máximo intérprete de la carta magna, evaluó el pasado miércoles 11 de marzo, el habeas corpus presentado por la defensa legal de Cerrón Rojas, mediante el cual, busca dejar sin efecto la orden de 24 meses de prisión preventiva impuesta en su contra.

"Lamentablemente, la demora del Tribunal Constitucional para poder resolver el habeas corpus que hubiera permitido que nuestro candidato, el Dr. Vladimir Cerrón, esté presente en el debate nacional, no llegó a tiempo y esto es una demuestra que una justicia que tarda no es justicia. Se ha perdido que un gran líder, con propuestas que están concretas en el Ideario y Programa de Gobierno no los exponga", mencionó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, la candidata a diputada por Perú Libre, Patricia Carrillo, cuestionó al Tribunal Constitucional por no resolver a tiempo el hábeas corpus presentado a favor de Vladimir Cerrón para que participe en el debate. "Justicia que tarda no es... pic.twitter.com/Z4uljZSVsP — Exitosa Noticias (@exitosape) March 26, 2026

Cerrón "fue parte" del debate desde la clandestinidad

Durante el desarrollo del debate del martes 24, Vladimir Cerrón utilizó sus redes sociales para comentar y responder las propuestas de sus contendores presentes en el Centro de Convenciones de Lima.

"George Forsyth, insiste en militarizar la seguridad ciudadana. Las FFAA están para enfrentar conflictos armados en estados de excepción. La Policía protege civiles, previene e investiga, con garantías constitucionales", escribió sobre el candidato de Somos Perú, por ejemplo.

El candidato estuvo reaccionado casi en tiempo real a diversas propuestas expuestas durante el debate. Sobre Carlos Espá (Partido SíCreo) dijo lo siguiente: "Dice que un "zar" puede solucionar la corrupción institucional, no admite que es la esencia del capitalismo que obliga competir a las empresas de manera cruenta, usando mecanismos corruptos, para sobrevivir".

Desde Perú Libre consideran que el candidato presidencial es un perseguido político y que la justicia les dará la razón en medio de la última etapa de la campaña electoral que acabará este 12 de abril.