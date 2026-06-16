Premier Luis Arroyo llama a la calma tras anuncios de movilizaciones por resultados de la segunda vuelta

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los anuncios de protestas en Lima y otras regiones tras la publicación de resultados de la segunda vuelta presidencial han encendido las alarmas en el Ejecutivo. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso medidas de seguridad en el centro histórico para prevenir desmanes, mientras colectivos opositores a un eventual triunfo de Keiko Fujimori coordinan movilizaciones.

En este escenario, el premier Luis Arroyo se pronunció desde Moquegua para pedir calma y responsabilidad política, donde recordó que el Ejecutivo ha cumplido con su responsabilidad de garantizar un proceso electoral ordenado.

Gobierno cumplió con medidas electorales

Arroyo señaló que se entregaron oportunamente los presupuestos a los entes electorales y que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional cumplieron rigurosamente con el control de las mesas y el traslado del material electoral en todo el país. Según el premier, estos esfuerzos demuestran que el gobierno ha actuado con previsión y transparencia.

"Nosotros como gobierno, desde antes del proceso electoral hasta ahora, somos responsables y entregamos todos los presupuestos a los entes electorales oportunamente. Como Fuerzas Armadas y Policía cumplimos rigurosamente el control de las mesas y el traslado en todo el Perú sin ningún problema", expresó.

Llamado a la calma y a la madurez política

El jefe del Gabinete insistió en que la administración tomará todas las medidas de seguridad necesarias en esta etapa final, pero subrayó que la responsabilidad también recae en los actores políticos. Para Arroyo, es momento de que las fuerzas partidarias muestren madurez y se unan en beneficio del país.

"Ya estamos en la parte final del proceso electoral, y siempre como gobierno tomaremos todas las medidas de seguridad del caso, preventivamente, y esperemos que no suceda nada, porque ya tiene que empezar la madurez de todos los políticos; tienen que unirse y solo depende de nosotros para que el Perú avance de forma mucho más rápida", puntualizó.

Medidas en Lima y repercusiones

En paralelo, la MML anunció un plan de seguridad en el centro histórico, con refuerzo policial y coordinación con distritos colindantes, ante la posibilidad de marchas y concentraciones. Los gremios empresariales también respaldaron la necesidad de preservar el orden, recordando que la incertidumbre política afecta la actividad económica y la confianza de los inversionistas.

El llamado de Luis Arroyo desde Moquegua busca frenar la escalada de tensión en un momento decisivo. Con protestas anunciadas y la MML desplegando medidas preventivas, el Ejecutivo intenta transmitir serenidad y confianza en el sistema electoral.

La exhortación a la madurez política y a la unidad nacional se convierte en un mensaje clave para evitar que la incertidumbre se traduzca en confrontaciones sociales.