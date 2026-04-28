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Roberto Sánchez: ONPE sanciona a Juntos por el Perú con S/ 88 mil por no justificar aportes de campaña

Al mando de su nuevo jefe interino, Bernardo Pachas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó una multa de S/ 88 mil contra el partido Juntos por el Perú por irregularidades en aportes de campaña del 2021.

ONPE ratifica multa contra Juntos por el Perú por irregularidades en aportes de
ONPE ratifica multa contra Juntos por el Perú por irregularidades en aportes de Composición Exitosa

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 28/04/2026

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Al mando de su nuevo jefe interino, Bernardo Pachas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó una sanción de S/ 88 mil, equivalente a 16 UIT, contra el partido de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, por irregularidades en los aportes de campaña electoral del 2021.

ONPE ratifica sanción contra Juntos por el Perú por aportes del 2021

La decisión se oficializó mediante la Resolución Jefatural 14-2026-JN/ONPE, emitida el viernes 24 de abril, que indica que la organización política, cuya candidata era Verónika Mendoza en aquel entonces, no pudo justificar 88 aportes privados de S/ 1000 cada uno, es decir, un total de S/ 88,000

Según el documento, los recibos presentados solo contaban con la firma del tesorero del partido y no las de los supuestos aportantes, incumpliento el artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas.

La sanción inicial fue emitida por el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, el pasado 15 de marzo, ante lo cual JPP interpuso una apelación argumentando preescripción, ya que habían transcurrido más de cuatro años desde los hechos.

Sin embargo, la multa, equivalente a 16 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), fue ratificada en segunda instancia por Bernardo Pachas, al considerar que el procedimiento se inició dentro del plazo legal y que se trata de una infracción "continuada".

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Esta es la segunda sanción económica que recibe el partido político por temas de financiamiento.

Actualmente, Juntos por el Perú presentó un informe financiero delo 2026 declarando solo S/ 93 mil para su precampaña y campaña electoral, principalmente en especies.

El partido continúa en carrera en las Elecciones Generales 2026 con Roberto Sánchez como candidato presidencial, de cara a la segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio.

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